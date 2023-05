La Presse en Allemagne

La mine de charbon qui mangeait des villages

(Keyenberg, Allemagne) Dehors, la grisaille et les maisons en brique rouge à l’abandon invitent au répit. Mais entre les murs d’une ferme centenaire, l’angoisse s’est trouvé une place de choix. Ce matin-là, Norbert Winzen a le cœur lourd. « Je me suis réveillé brusquement à 5 h avec ces questions : qu’est-ce qu’on doit faire ? Est-ce qu’on devrait partir et tout vendre ? Ou rester ? » Il soupire. Cet habitant viscéralement attaché à son village de Keyenberg devenu fantôme a l’esprit qui se brouille quand la question de l’avenir se pose.