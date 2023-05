Alors que l’été, période propice aux incendies de forêt, n’est pas encore arrivé, l’Espagne en a déjà subi plusieurs, après avoir été le pays le plus touché d’Europe en 2022, avec près de 500 incendies qui ont dévoré plus de 300 000 hectares.

(Madrid) Les pompiers espagnols et portugais mobilisés contre l’incendie qui touche un périmètre de 8500 hectares dans la région espagnole d’Estrémadure (ouest) espéraient samedi lui asséner « un grand coup », ont indiqué les autorités.

Agence France-Presse

« Nous espérons frapper un grand coup aujourd’hui… Il y a beaucoup de moyens sur le terrain et le travail que nous faisons est très intense », a déclaré le coordinateur de la protection civile Nieves Villar en notant qu’il y avait peu de vent dans le secteur.

« C’est un incendie qui est mieux circonscrits », s’est félicité Villar depuis Pinofranqueado, une localité proche de la forêt en feu, tout en précisant qu’on est encore « loin de pouvoir dire qu’il est maîtrisé ».

Les pompiers du Portugal se sont joints à leurs collègues espagnols, a expliqué le coordinateur en soulignant qu’il y a « plus de 600 participants ».

Au total, la zone sinistrée mesure entre « 8000 et 8500 hectares, mais […] il faudra attendre quelques jours avant de pouvoir en dessiner plus précisément les contours », a précisé le coordinateur.

Quelque 700 habitants ont été évacués de leurs maisons et leur retour chez eux n’est pour l’instant pas envisagé.

David Barona, commandant de l’Unité militaire d’urgence (UME), a déclaré à la télévision publique TVE que « le feu est actuellement confiné à une zone et des travaux sont en cours pour l’empêcher de s’échapper de là ».

Alors que l’été, période propice aux incendies de forêt, n’est pas encore arrivé, l’Espagne en a déjà subi plusieurs, après avoir été le pays le plus touché d’Europe en 2022, avec près de 500 incendies qui ont dévoré plus de 300 000 hectares, selon le Système européen d’information sur Feux de forêt (EFFIS).

Pays européen en première ligne face au changement climatique, l’Espagne connaît depuis plusieurs années une multiplication des périodes de canicule, avec des précipitations de plus en plus rares et irrégulières. Le premier trimestre de cette année a été le « plus sec » depuis le début des relevés en 1961, selon l’Agence météorologique nationale.

En plus du manque prononcé de précipitations, une vague très précoce de températures extrêmes s’est ajoutée fin avril, qui a atteint un record absolu pour le mois d’avril en Espagne continentale de 38,8 °C, un niveau plus caractéristique de mois d’été comme juillet ou août.