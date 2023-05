Accident ferroviaire en Grèce

Le premier ministre visé par une plainte de proches de victimes

(Athènes) Le premier ministre grec sortant Kyriakos Mitsotakis et 16 ministres, anciens membres du gouvernement et responsables des chemins de fer ont été visés mardi par une plainte d’un collectif de familles de victimes de l’accident ferroviaire meurtrier du 28 février, le plus grave que la Grèce ait connu.