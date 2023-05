(Londres) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé lundi au Royaume-Uni où il a obtenu la promesse d’une livraison prochaine de « centaines » de missiles antiaériens et de drones d’attaques, au moment où Kyiv prépare une contre-offensive face aux troupes russes.

Le premier ministre Rishi Sunak a accueilli Volodymyr Zelensky à sa descente de l’hélicoptère qui l’a emmené jusqu’à sa résidence de campagne de Chequers, au nord-ouest de Londres.

Après Rome, Berlin et Paris, le chef d’État ukrainien poursuit ainsi au Royaume-Uni sa tournée européenne, en quête d’un engagement militaire supplémentaire de ses alliés.

« Le Royaume-Uni a été leader pour nous fournir des moyens supplémentaires terrestres et aériens. Cette coopération se poursuivra », a indiqué le président ukrainien sur Twitter en annonçant sa venue à Londres, où il s’était déjà rendu en février dernier.

À l’occasion de cette nouvelle visite, Londres livrera ainsi des « centaines » de missiles antiaériens ainsi que des « centaines » de drones d’attaque d’une portée supérieure à 200 kilomètres.

Ces équipements seront livrés « au cours des prochains mois alors que l’Ukraine se prépare à intensifier sa résistance face à l’invasion russe en cours », a indiqué Downing Street dans un communiqué.

La semaine dernière, le Royaume-Uni avait déjà annoncé la fourniture de missiles de croisière de longue portée Storm Shadow à Kyiv, devenant le premier pays à lui livrez ce type d’armement de longue portée, qui peut frapper à 250 kilomètres.

« C’est un moment crucial pour la résistance des Ukrainiens face à l’agression terrible qu’ils n’ont pas choisi de provoquer », a affirmé M. Sunak, cité dans le communiqué.

« Nous ne devons pas les laisser tomber […] C’est dans l’intérêt de tous de s’assurer que l’Ukraine réussisse et que la barbarie du (président russe Vladimir) Poutine ne soit pas récompensée », a-t-il ajouté.

Dimanche, la France, où M. Zelensky a rencontré le président Emmanuel Macron, s’est engagée à former et équiper plusieurs bataillons avec « des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX-10 RC », souvent utilisés dans des missions de reconnaissance.

En Allemagne, le chancelier allemand Olaf Scholz a assuré que son pays soutiendrait l’Ukraine « aussi longtemps que nécessaire », et a annoncé un nouveau plan d’aide militaire de 2,7 milliards d’euros, incluant la livraison de nombreux chars, blindés et systèmes de défense antiaérienne.

Le soutien de Berlin à Kyiv atteint 17 milliards d’euros, a souligné M. Scholz, la deuxième contribution après les États-Unis.

En matière d’équipement militaire seul, Londres, soutien de la première heure de l’Ukraine, est le deuxième pourvoyeur de Kyiv, avec 4,6 milliards de livres (5,3 milliards d’euros) d’aides fournies ou promises pour 2022-2023.

Le Royaume-Uni a notamment livré des missiles antichars, des canons d’artillerie, des systèmes de défense aérienne, des véhicules blindés de combat.

Il a aussi fourni des chars britanniques Challenger à l’Ukraine et formé des soldats ukrainiens pour apprendre à les manier.

Aucune capitale ne s’est toutefois avancée sur la livraison d’avions de combat, demandés avec insistance par Kyiv.

Des livraisons d’armes par l’Occident toujours plus lourdes

Les récentes livraisons à Kyiv de chars occidentaux et de roquettes longue portée illustrent la manière dont les Occidentaux s’adaptent aux besoins de l’Ukraine et aux évolutions du champ de bataille depuis l’invasion russe en février 2022.

Armes légères contre l’invasion russe

Le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine lance l’invasion de l’Ukraine. Les troupes russes réalisent une progression éclair dans l’est et tentent d’encercler Kyiv.

Rapidement, les Ukrainiens bénéficient de premières livraisons d’armes par l’Occident. Entre février et mars, ils reçoivent plus de 40 000 armes légères, 17 000 manpads — systèmes portatifs de défense sol-air — ainsi que de l’équipement (25 000 casques, 30 000 gilets pare-balles), selon les données du Kiel Institute qui recense depuis le début de la guerre les armes promises et livrées à l’Ukraine.

Dans l’urgence, ces armes et équipements légers sont faciles à livrer, à prendre en main et à déplacer sur le champ de bataille.

Obusiers et lance-roquettes pour se recentrer sur le Donbass

Face à une farouche résistance à Kyiv et à Kharkiv, deuxième ville du pays, l’armée russe se retire fin mars pour concentrer ses efforts sur les territoires du Donbass et du sud.

Commencent alors en avril les livraisons d’artillerie (obusiers, lance-roquettes…), capables de frapper derrière les lignes ennemies pour atteindre les stocks de munitions et bloquer les chaînes logistiques russes.

Sont livrés jusqu’à l’automne 321 obusiers, dont 18 canons Caesar français, 120 véhicules d’infanterie, 49 lance-roquettes multiples, 24 hélicoptères de combat, plus de 1000 drones américains, ainsi que 280 chars de fabrication soviétique, envoyés principalement par la Pologne, que l’armée ukrainienne a l’habitude d’utiliser.

Défense sol-air contre les frappes

Malgré son repli, la Russie lance des vagues de frappes aériennes (missiles et drones kamikazes) sur les infrastructures énergétiques, les centres urbains, bien au-delà du front.

Pour aider les Ukrainiens à y faire face, les pays occidentaux livrent des systèmes de défense antimissiles, États-Unis, Royaume-Uni et Espagne en tête.

Washington finit par accepter de livrer son très réputé système de missiles sol-air moyenne portée Patriot.

Chars et roquettes longue portée pour sortir des tranchées

À partir de fin 2022, une guerre de tranchées s’installe dans l’est et l’Ukraine craint une offensive majeure russe avec l’arrivée des mobilisés. Dans ce contexte, Kyiv obtient des chars lourds et modernes occidentaux, longtemps réclamés pour prendre l’initiative et sortir de la guerre d’usure.

Plusieurs pays occidentaux promettent fin janvier d’en livrer : Washington annonce des chars Abrams (toutefois pas disponibles avant l’automne 2023), Londres des Challenger 2, Berlin des Leopard 2, réputés parmi les meilleurs du monde. Le feu vert allemand permet par ailleurs à d’autres pays de promettre des Leopard 2.

Jusqu’à présent, Kyiv ne disposait que de chars de fabrication soviétique, moins performants technologiquement, et en avait perdu beaucoup.

« Les Ukrainiens disposent des capacités dont ils ont besoin pour reprendre davantage de territoires », estime fin avril le chef de l’OTAN Jens Stoltenberg, selon qui 230 chars occidentaux ont déjà été livrés.

Des roquettes de longue portée GLSDB (150 km) ont également été fournies par les États-Unis, selon des affirmations russes non démenties par Kyiv. Le Royaume-Uni annonce le 11 mai des missiles Storm Shadow, qui peuvent frapper à 250 kilomètres. L’Ukraine juge ces munitions cruciales pour mener sa contre-offensive et menacer des positions russes loin derrière les lignes de front.

Et demain, des avions de combat ?

Alors que se dessine cette contre-offensive, le président ukrainien Volodymyr Zelensky étoffe son arsenal lors d’une tournée européenne : Londres, où il se trouve ce lundi, lui promet des centaines de missiles antiaériens et de drones d’attaque, Paris des véhicules blindés et des chars légers, et Berlin un nouveau plan d’aide militaire de 2,7 milliards d’euros.

Aucune capitale ne s’est toutefois avancée sur la livraison d’avions de combat modernes, demandés avec insistance par Kyiv pour défendre le ciel ukrainien.