Polarisés entre le président islamoconservateur Erdogan, 69 ans, au pouvoir depuis vingt ans, et son adversaire Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, à la tête d’un parti social-démocrate et laïque CHP, les électeurs doivent accorder à l’un des deux au moins 50 % des voix plus une pour assurer sa victoire au premier tour.