(Londres) Les Britanniques sont invités à participer à des actions de bénévolat à travers tout le pays lundi, journée fériée qui conclut le long week-end de célébrations à l’occasion du couronnement de Charles III.

Valentine GRAVELEAU Agence France-Presse

Après deux jours de célébrations, d’abord très solennelles samedi avec le couronnement à l’abbaye de Westminster puis plus festives dimanche avec des milliers de déjeuners de quartier et un grand concert, la journée de lundi est placée sous le signe du bénévolat.

Des centaines de milliers de missions de volontariat sont à pourvoir auprès des plus des 1500 associations qui participent à ce « Big Help Out ».

Si le roi Charles et la reine Camilla n’y participeront pas, le fils aîné du monarque William, son épouse Kate et leurs trois enfants George, Charlotte et Louis ont mis la main à la pâte en aidant des scouts à Slough, à l’ouest de Londres.

PHOTO DANIEL LEAL, AGENCE FRANCE-PRESSE Le prince George aidant des scouts à Slough, à l’ouest de Londres

Le jeune Louis, 5 ans, toujours très expressif, a notamment été vu sur les genoux de son père en train de manœuvrer une petite pelleteuse tandis que sa sœur Charlotte, 8 ans, peignait une porte et que George, 9 ans, utilisait une perceuse.

PHOTO DANIEL LEAL, ASSOCIATED PRESS Le prince William et le prince Louis

La journée de lundi a été déclarée fériée pour conclure le long week-end de couronnement de Charles III, consacré samedi dans son rôle de monarque après une cérémonie religieuse et une procession fastueuses.

Huit mois après son accession au trône à la mort de sa mère Élisabeth II, Charles III, 74 ans, a été couronné à l’abbaye de Westminster devant 2300 invités selon un rite anglican millénaire. Son épouse Camilla, 75 ans, a également été bénie et couronnée.

C’était le premier couronnement depuis 70 ans, quand Élisabeth II avait été sacrée reine en 1953.

Plus de 14 millions de téléspectateurs — bien moins que lors des funérailles de la reine — ont regardé en direct sur la BBC le moment où la lourde couronne de Saint-Édouard a été posée sur la tête de Charles.

Dimanche, les Britanniques ont organisé des dizaines de milliers de déjeuners de quartier.

Un grand concert, avec à l’affiche des vedettes comme Katy Perry et Lionel Richie, a eu lieu le soir devant le château de Windsor, en présence de Charles et Camilla.

Arrestations critiquées

Peu motivés par ce couronnement, plus de 70 % des Britanniques n’avaient toutefois aucune intention de participer à une quelconque célébration ce week-end, selon un récent sondage YouGov.

Charles est moins populaire que sa mère Élisabeth et des antimonarchistes — de plus en plus audibles même s’ils restent minoritaires au Royaume-Uni — ont manifesté samedi à Londres au passage des carrosses, ainsi qu’en Écosse et au pays de Galles.

Six responsables du groupe antimonarchie Republic, dont son dirigeant Graham Smith, ont été arrêtés par la police samedi matin, suscitant de vives critiques. Ils ont été libérés tard samedi soir.

PHOTO KIN CHEUNG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le dirigeant du groupe antimonarchie Republic, Graham Smith

Sur la BBC, Graham Smith a vivement critiqué lundi la loi entrée en vigueur cette semaine et qui donne plus de moyens à la police pour arrêter des personnes soupçonnées de « perturbations sérieuses » à l’ordre public.

« Ils nous ont arrêtés parce que la loi a été introduite, à la hâte, la semaine dernière, pour leur donner le pouvoir de nous arrêter sous n’importe quel prétexte futile », a-t-il affirmé.

« Cette loi signifie que nous n’avons plus le droit de manifester dans ce pays, nous n’avons qu’une liberté de manifester avec l’autorisation de policiers et d’hommes politiques. »

« La police est indépendante du gouvernement sur le plan opérationnel, elle prendra ces décisions en fonction de ce qu’elle pense être le mieux », a réagi le premier ministre Rishi Sunak lundi.

« Je suis reconnaissant à la police et à tous ceux qui ont contribué à faire en sorte que ce week-end se déroule si bien, avec tant de succès et en toute sécurité », a-t-il ajouté.

Au total, la police londonienne a procédé à 64 arrestations le jour du couronnement du roi, dont des militants environnementaux.