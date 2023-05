Le roi Charles III et la reine consort Camilla quittant Buckingham Palace.

PHOTO FRANK AUGSTEIN, ASSOCIATED PRESS

(Londres) Le roi Charles III, un homme qui a attendu sept décennies pour devenir roi, est couronné samedi à l’abbaye de Westminster avec tout le faste et l’apparat que la Grande-Bretagne peut rassembler.

Danica Kirka, Jill Lawless, Brian Melley et Sylvia Hui Associated Press

Des milliers de personnes de partout au Royaume-Uni et du monde entier ont campé pendant la nuit le long de la route de kilomètres pour apercevoir le monarque alors qu’il faisait le trajet du palais de Buckingham à l’abbaye de Westminster, où les rois ont été couronnés depuis un millénaire.

C’est sous la pluie et vêtu de blanc que Charles III et la reine consort Camilla, à bord d’un carrosse doré de 261 ans, ont salué la foule tout le long du parcours.

Sur le chemin du retour, le nouveau roi couronné et la reine consort Camilla voyageront à nouveau dans ce même carrosse, accompagnés de 4000 soldats, formant le plus grand défilé militaire de Grande-Bretagne en 70 ans.

Depuis plus de 1000 ans, les monarques britanniques sont couronnés lors de cérémonies grandioses qui confirment leur droit de gouverner. Bien que le roi n’ait plus de pouvoir exécutif ou politique, il reste le chef d’État du Royaume-Uni et un symbole d’identité nationale.

À une époque où l’inflation appauvrit la population au Royaume-Uni et où le respect pour la monarchie a été remplacé, pour beaucoup, par une légère affection ou apathie, Charles tient à montrer qu’il peut encore être une force unificatrice dans une nation multiculturelle, et à diriger une plus petite machine royale moins coûteuse pour le XXIe siècle.

Ce sera donc une affaire plus courte que le couronnement de trois heures de sa mère, la reine Élisabeth II.

Cette fois, les organisateurs ont raccourci le trajet de la procession, réduit le service de couronnement à moins de deux heures et envoyé 2300 invitations à la royauté mondiale, aux chefs d’État, aux fonctionnaires, à certains travailleurs et aux héros locaux, en plus d’une poignée de célébrités.

La liste des invités comprend la première dame des États-Unis, Jill Biden, le président français, Emmanuel Macron, le premier ministre canadien Justin Trudeau, le premier ministre australien, Anthony Albanese, ainsi que huit premiers ministres et anciens premiers ministres britanniques.

La famille du roi sera sur place, y compris ses fils, le prince William, prochain en lice à la succession du trône, et le prince Harry, qui a quitté ses fonctions royales. L’épouse de ce dernier, Meghan, et leurs enfants, qui sont demeurés à la maison en Californie.