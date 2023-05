William et Kate prennent le métro pour aller au pub

(Londres) Fait rarissime, William et Kate ont pris le métro jeudi pour se rendre dans un pub londonien où le prince héritier et son épouse, qui cherchent à renvoyer l’image d’un couple moderne et proche du peuple, ont été acclamés par une foule de badauds à deux jours du couronnement en grande pompe de Charles III.