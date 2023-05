Outre l’Italie et l’Allemagne, des mandats d’arrêt ont également été délivrés en Belgique, en France, au Portugal, en Roumanie et en Espagne, tandis que des perquisitions ont été menées en Slovénie.

(Berlin) Des corps policiers de toute l’Europe ont arrêté mercredi des dizaines de personnes, perquisitionné des domiciles et saisi des biens estimés à 25 millions d’euros dans le cadre d’une vaste opération conjointe de répression du syndicat du crime organisé ’ndrangheta en Italie, l’un des groupes de trafiquants de drogue les plus puissants, les plus étendus et les plus riches au monde.

Kirsten Grieshaber et Nicole Winfield Associated Press

En Italie, les carabinieri, appuyés par des hélicoptères de la police, ont annoncé que des mandats d’arrêt avaient été délivrés à 108 personnes accusées, entre autres, d’association avec la mafia, de possession, de production et de trafic de stupéfiants et d’armes, et de blanchiment d’argent.

L’opération coordonnée par l’agence de coopération judiciaire de l’Union européenne Eurojust visait à démanteler un réseau de contacts reliant la ’Ndrangheta, des producteurs de drogue colombiens, des groupes paramilitaires et des opérations basées en Europe qui acheminent chaque année des tonnes de cocaïne vers l’Europe et l’Australie. Le produit de la drogue était ensuite blanchi par l’intermédiaire de restaurants, de marchands de glace et de lave-autos.

L’une des figures clés du réseau était un ancien chef, Rocco Morabito, qui a été arrêté en 2021 au Brésil après une cabale de près de 20 ans. L’enquête a également confirmé la force persistante d’une poignée de clans bien connus de la ’Ndrangheta qui opèrent dans la ville calabraise de San Luca.

L’enquête a révélé comment leurs réseaux utilisaient les ports de l’Équateur, du Panama et du Brésil pour expédier la drogue colombienne vers les ports d’Europe du Nord, tout en se livrant au trafic d’armes. Selon les autorités italiennes et un communiqué de presse des carabinieri, l’argent était transféré par l’intermédiaire d’un service de virement chinois.

En Allemagne, plus d’un millier d’agents ont perquisitionné des dizaines de domiciles, de bureaux et de magasins dans les États de Bavière, de Rhénanie-du-Nord–Westphalie, de Rhénanie-Palatinat et de Thuringe, ont indiqué les procureurs dans un communiqué commun. Plus de 30 suspects faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ont été arrêtés.

La police judiciaire portugaise a annoncé avoir arrêté un Italien de 62 ans pour association de malfaiteurs, blanchiment d’argent et trafic de stupéfiants dans le cadre de l’opération européenne baptisée « Eureka ». Les policiers ont également saisi environ un demi-million d’euros et divers documents, parmi d’autres objets confisqués.

Ces dernières années, les autorités européennes ont mené une campagne contre la ’Ndrangheta calabraise, car le groupe a éclipsé la mafia sicilienne en tant que principal vecteur de dizaines de milliards d’euros de cocaïne au cours des dernières décennies, de l’Amérique du Sud vers l’Europe.

Lors d’une conférence de presse dans la capitale calabraise, Reggio Calabria, les responsables ont estimé que l’opération avait permis de saisir 23 tonnes de cocaïne au cours des années d’enquête, ce qui a privé la ’Ndrangheta de quelque 2,5 milliards d’euros de revenus tirés de la drogue. En outre, ils ont annoncé la saisie de 25 millions d’euros d’actifs.

En Allemagne, la ’Ndrangheta est solidement implantée depuis les années 1970. Elle est considérée comme la plus puissante des organisations criminelles italiennes présentes dans le pays et se concentre principalement sur le trafic international de stupéfiants, selon l’Office fédéral allemand des enquêtes criminelles.

En Allemagne, l’opération s’est principalement concentrée sur la Rhénanie-du-Nord–Westphalie et la Rhénanie-Palatinat, avec environ 500 agents déployés dans chaque État. En Rhénanie-du-Nord–Westphalie, 51 maisons, appartements, bureaux et locaux commerciaux ont été perquisitionnés et 15 suspects arrêtés.

Les suspects sont notamment accusés de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale en bande, de fraude en bande commerciale et de trafic de stupéfiants, selon un communiqué de l’office allemand des enquêtes criminelles de Rhénanie-du-Nord–Westphalie.

En Rhénanie-Palatinat, la police a perquisitionné 50 locaux et arrêté dix suspects. Les forces d’intervention de Rhénanie-Palatinat ont été soutenues par des unités spéciales du gouvernement fédéral et d’autres États, ainsi que par les douanes et le service des enquêtes fiscales, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.