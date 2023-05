Vaste rafle contre la mafia italienne

(Berlin) Des corps policiers de toute l’Europe ont arrêté mercredi des dizaines de personnes, perquisitionné des domiciles et saisi des biens estimés à 25 millions d’euros dans le cadre d’une vaste opération conjointe de répression du syndicat du crime organisé ’ndrangheta en Italie, l’un des groupes de trafiquants de drogue les plus puissants, les plus étendus et les plus riches au monde.