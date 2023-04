Guerre en Ukraine

Alliés et partenaires de l’OTAN ont livré à l’Ukraine 230 chars et 1550 blindés

(Bruxelles) Les alliés de l’OTAN et leurs partenaires ont fourni à l’Ukraine 230 chars de combat et 1550 véhicules blindés pour les aider à contrer l’offensive russe et à reprendre leur territoire, a annoncé jeudi le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg.