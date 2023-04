Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres (à gauche) et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui préside une réunion du Conseil sur la « défense des principes » de la Charte de l’ONU, le 24 avril à New York.

(Nations unies) Le secrétaire général de l’ONU a dénoncé lundi lors d’un Conseil de sécurité présidé par le ministre russe des Affaires étrangères la « dévastation » de l’Ukraine provoquée par l’invasion russe « en violation » du droit international.

Agence France-Presse

« L’invasion russe de l’Ukraine, en violation de la Charte des Nations unies et du droit international, provoque une souffrance massive et la dévastation du pays et de sa population, ajoutant au bouleversement économique mondial causé par la pandémie de COVID-19 », a déclaré Antonio Guterres devant Sergueï Lavrov, qui présidait une réunion du Conseil sur la « défense des principes » de la Charte de l’ONU.

« Le système multilatéral est sous une tension plus grande qu’à aucun autre moment depuis la création des Nations unies », a souligné Antonio Guterres, soulignant « les tensions au plus haut » entre « les grandes puissances ».

« Nous faisons face à des crises imbriquées les unes dans les autres sans précédent », a-t-il ajouté, mettant en garde contre « les risques de conflit, par mésaventure ou erreur de jugement ».

La Russie assure en avril la présidence du Conseil de sécurité et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a fait le déplacement pour présider cette réunion, un des évènements « signature » de cette présidence.

Dans la note de cadrage envoyée aux États membres sur cette réunion, la Russie dénonce l’« ordre mondial unipolaire qui s’est installé » après la fin de la guerre froide, « menaçant l’efficacité et la stabilité du système des Nations unies ».

« Aujourd’hui, une autre transformation systémique est à l’œuvre : l’ordre mondial unipolaire atteint naturellement ses limites et décline rapidement, tandis qu’émerge un nouveau système multipolaire », ajoute le texte.

« En organisant ce débat, la Russie essaie de se présenter comme un défenseur de la Charte de l’ONU et du multilatéralisme. Rien n’est plus loin de la vérité, c’est cynique », a dénoncé l’ambassadeur de l’UE Olof Skoog devant la presse.