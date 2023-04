Guerre en Ukraine

Quand la congélation du sperme devient une déclaration patriotique

Un couple rêvait d’une famille nombreuse. Il aurait cinq enfants, qui auraient la tignasse de boucles de leur père, son sourire et ses yeux rêveurs. Il leur apprendrait à peindre et à faire de la poterie et les emmènerait faire de longues promenades dans les forêts près de leur ville natale, Sloviansk, dans l’est de l’Ukraine.