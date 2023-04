(Ganges) Au lendemain d’une journée mouvementée dans l’est de la France où il a été conspué par des opposants à sa réforme des retraites, le président Emmanuel Macron a été accueilli par des centaines de manifestants jeudi dans le Sud pour un nouveau déplacement consacré à l’éducation.

Philippe SIUBERSKI et Baptiste PACE Agence France-Presse

Après avoir longuement échangé avec enseignants, parents et élèves dans un collège à Ganges, le chef de l’État a annoncé une « hausse inconditionnelle » de salaire de 100 à 230 euros nets mensuels pour les enseignants, « à tous les niveaux de carrière » et « dès la rentrée » de septembre.

L’augmentation sera portée « jusqu’à 500 euros par mois » pour ceux qui accepteront de nouvelles missions, sur la base du volontariat, a-t-il ajouté, sans donner de précisions.

M. Macron n’a pas croisé en arrivant les centaines de manifestants bruyants rassemblés dans le centre-ville et qui étaient tenus à bonne distance du collège par les forces de l’ordre.

PHOTO REUTERS Le président Macron en visite dans une école, dans le sud de la France.

Sifflets, vuvuzelas, fumigènes… mais pas de casseroles. Certaines ont été confisquées par des gendarmes alors qu’un arrêté préfectoral interdisait les « dispositifs sonores portatifs ».

Malgré la promulgation de la loi sur la réforme des retraites (qui porte l’âge légal de départ à 64 ans), après sa validation par le Conseil constitutionnel, la contestation se poursuit en semblant changer de nature. Aux larges défilés sous la bannière des syndicats se substituent des opérations plus spontanées, mais quasi-quotidiennes, notamment des concerts de casseroles.

« On est là », « Macron démission », ont scandé jeudi les contestataires, dont certains ont lancé des œufs et des pommes de terre sur les forces de l’ordre.

La veille, lors d’un déplacement en Alsace, dans l’est du pays, Emmanuel Macron avait été violemment hué et pris à partie lors de son premier bain de foule depuis des semaines.

« Résistance »

« Les œufs et les casseroles, c’est juste pour faire la cuisine chez moi », a commenté M. Macron à son arrivée, dans un court échange avec le député de la gauche radicale de cette circonscription, Sébastien Rome, qui lui disait : « la résistance » est « un peu loin, on ne l’entend pas, mais elle est là ».

« Je vais toujours au-devant si les gens sont prêts à parler », a poursuivi le président français.

Pour ce déplacement, le deuxième syndicat de France, la CGT, a revendiqué deux coupures de courant à l’aéroport de Montpellier, avant l’arrivée de M. Macron, et dans le collège visité.

La mobilisation contre la réforme des retraites se distingue des précédentes par sa durée, souligne le politologue Pascal Perrineau qui constate « une mauvaise humeur » toujours aussi élevée dans les enquêtes d’opinion.

« Tour de chauffe »

À Rennes (ouest), quelque 5000 personnes selon les syndicats, 1200 selon la police, ont manifesté jeudi en forme de « tour de chauffe » avant la mobilisation du 1er mai à l’appel de l’intersyndicale.

Dans le même temps, environ 300 cheminots et grévistes d’autres secteurs ont envahi brièvement le hall de la tour d’Euronext – propriétaire de la Bourse de Paris et de six autres places européennes – dans le quartier d’affaires de La Défense, près de Paris, qu’ils ont inondé de fumigènes.

La « colère » exprimée contre la réforme des retraites ne « m’empêchera pas de continuer à me déplacer », avait assuré M. Macron la veille.

Un avis repris dans son camp qui l’encourage fortement à retourner au contact des Français après trois mois de crise sociale et politique.

Le député de son camp Karl Olive a loué le « courage » du chef de l’État qui se confronte au « sérum de vérité » qu’est « la réalité du terrain ».

« Ce n’est pas courageux d’aller voir les électeurs, ce qui est courageux c’est de prendre les bonnes décisions pour le pays », lui a rétorqué le député d’extrême droite Jean-Philippe Tanguy.

Emmanuel Macron n’est pas le seul à voir ses déplacements chahutés : plusieurs ministres ont été reçus fraîchement par des comités d’accueil et des casserolades ces derniers jours ou ont été contraints de renoncer à des visites sur le terrain.

Malgré ce contexte tendu, Emmanuel Macron entend illustrer son nouveau mot d’ordre : « accélération ».

Outre l’école, qu’il entend changer « pour renouer avec l’ambition d’être l’une des meilleures d’Europe », il veut lancer des chantiers tous azimuts, avec des mesures sur le travail, la santé, l’immigration ou la lutte contre la fraude.