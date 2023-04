(Moscou et Sloviansk) L’armée russe a revendiqué samedi des gains territoriaux à la périphérie nord et sud de Bakhmout dans l’est de l’Ukraine, épicentre des combats depuis des mois et où les forces de Moscou ont lentement progressé jusqu’à en contrôler la majeure partie.

Agence France-Presse

« Les unités d’assaut de Wagner ont progressé avec succès, capturant deux blocs à la périphérie nord et sud de la ville », a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram, faisant état des « combats les plus violents » du front.

Le groupe paramilitaire Wagner, dirigé par le sulfureux homme d’affaires Evguéni Prigojine, est en première ligne dans cette bataille, épaulé par l’artillerie et les parachutistes de l’armée.

Selon le ministère russe, les troupes ukrainiennes « battent en retraite et détruisent délibérément les infrastructures et les bâtiments résidentiels de la ville afin de ralentir l’avancée » des forces russes.

PHOTO KAI PFAFFENBACH, REUTERS Des militaires ukrainiens près de Bakhmout

« Les troupes aéroportées [russes] retiennent l’ennemi sur les flancs et soutiennent les actions des groupes d’assaut dans la prise de la ville », a-t-il ajouté.

La Russie avait affirmé vendredi pousser dans l’ouest de Bakhmout pour s’emparer de la dernière partie de cette ville, en grande partie détruite, encore sous le contrôle de l’armée ukrainienne.

La veille, elle avait affirmé bloquer les forces ukrainiennes dans Bakhmout et empêcher tout renfort d’y entrer, laissant entendre que cette ville, où se déroule depuis l’été dernier la bataille la plus sanglante depuis le déclenchement de l’offensive russe, était sur le point de tomber.

Kyiv a démenti ces affirmations, assurant continuer à ravitailler les soldats ukrainiens dans Bakhmout et à infliger des « pertes folles » aux Russes.

L’AFP n’a pas pu vérifier ces déclarations de source indépendante.

Un neuvième mort à Sloviansk

Une neuvième personne a été trouvée sans vie samedi dans les décombres d’un immeuble de Sloviansk, dans l’est de l’Ukraine, touché la veille par une frappe russe, le jour de la signature en Russie d’une loi facilitant la mobilisation de jeunes dans l’armée.

PHOTO IHOR TKACHOV, AGENCE FRANCE-PRESSE Bue sur les immeubles endommagés par la frappe russe à Sloviansk

« Malheureusement, pendant la nuit, le nombre de morts a augmenté. Les sauveteurs ont dégagé le corps d’une femme des décombres », a écrit sur Facebook Vadim Lyakh, le chef de l’administration militaire de cette ville du Donbass. Il a précisé que « cinq personnes » identifiées restaient enfouies dans les ruines, et que 21 au total avaient été blessées. Un précédent bilan faisait état d’au moins huit morts.

Un enfant de deux ans avait succombé peu après avoir été sorti des décombres, avait indiqué vendredi soir Daria Zarivna, conseillère du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Sloviansk se trouve dans une partie de la région de Donetsk sous contrôle ukrainien, à 45 kilomètres au nord-ouest de Bakhmout.

Selon Kyiv, elle a été visée vendredi par sept missiles, qui ont endommagé cinq immeubles, cinq maisons, une école et un bâtiment administratif.

PHOTO ANATOLII STEPANOV, AGENCE FRANCE-PRESSE Un secouriste à la recherche de survivants dans l’édifice touché par la frappe russe

Le président Zelensky a accusé Moscou de « bombarder brutalement » des bâtiments résidentiels et de « tuer des gens en plein jour ».

Enquête préliminaire

Dans un communiqué, le bureau du procureur régional de Donetsk a indiqué qu’une enquête préliminaire avait été ouverte pour violation des lois et coutumes de la guerre.

« Selon les informations préliminaires, les occupants ont utilisé un système de missiles antiaériens S-300 contre la population civile », ajoute le texte.

Des journalistes de l’AFP ont vu des secouristes chercher des survivants au dernier étage d’un immeuble résidentiel et de la fumée noire s’échapper de maisons en feu de l’autre côté de la rue.

PHOTO ANATOLII STEPANOV, AGENCE FRANCE-PRESSE Des secouristes viennent en aide à un homme blessé.

« J’habite de l’autre côté de la rue et je dormais quand j’ai entendu cette énorme explosion », a raconté à l’AFP Larisa, une habitante de 59 ans.