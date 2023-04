Immeuble effondré à Marseille

Après les secouristes, les enquêteurs

(Marseille) Deux femmes, âgées de 65 et 88 ans, et un couple de 74 ans : les enquêteurs ont dévoilé mardi l’identité de quatre des six victimes déjà retrouvées dans les décombres de l’immeuble soufflé dimanche à Marseille, où les secours recherchent encore deux dernières personnes.