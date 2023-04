PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ASSOCIATED PRESS

Le prince Harry, en retrait de la monarchie britannique, va assister au couronnement de son père Charles III le 6 mai à l’abbaye de Westminster de Londres, mais sans son épouse Meghan et leurs enfants, a annoncé mercredi le palais de Buckingham.

La nouvelle a été annoncée mercredi matin par le Palais Buckingham, qui s’est dit « ravi de confirmer que le duc de Sussex sera présent à la cérémonie du couronnement, à l’Abbaye de Westminster, le 6 mai. La duchesse de Sussex restera en Californie avec le prince Archie et la princesse Lilibet [leurs enfants] ».

Le prince Harry et Megan Markle ont eux aussi confirmé la nouvelle.

Les relations familiales sont glaciales entre la famille royale et les Sussex, qui, ces dernières années, ont multiplié les confidences choc à Oprah et sur Netflix. À cela s’est ajoutée en début d’année la biographie Le Suppléant, dans laquelle Harry déballe encore davantage son sac et multiplie les critiques sur les membres de sa famille.

Cela étant, sa présence ou non au couronnement de son père faisait depuis des mois l’objet de spéculations en Grande-Bretagne.

Cette décision des Sussex ne règle pas pour autant le casse-tête du couronnement. Plusieurs autres questions restent en suspens, comme celles de savoir le rôle qui sera dévolu à Harry et, tout simplement, le banc qu’on lui assignera à l’Abbaye au jour J.

Harry ne fait plus partie des membres actifs de la famille royale et il n’a donc pas été invité à paraître au balcon du Palais de Buckingham en juin, lors des fêtes du jubilé de la reine Élizabeth, sa grand-mère.

Harry et Meghan sont aussi sans domicile au Royaume-Uni. Le mois dernier, peu après la parution de la biographie écrite par son fils, le roi Charles III a annoncé qu’il leur retirait l’usage de Frogomre Cottage.