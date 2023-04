Biden en Irlande du Nord pour célébrer la paix et encourager le dialogue

(Belfast) Il aurait aimé célébrer une paix sans nuages, mais il arrive dans une Irlande du Nord en pleine paralysie politique : dans un climat de tension voire de défiance, Joe Biden cherchera mercredi à encourager le dialogue dans la province britannique.

Aurélia END Agence France-Presse

Le président américain vient « en ami de l’Irlande du Nord », a assuré l’une de ses conseillères, Amanda Sloat, mercredi, alors que sa venue est ouvertement critiquée dans le camp des unionistes, farouchement attachés à l’appartenance au Royaume-Uni.

Belfast est la première, et rapide étape d’un voyage qui prendra vite une tournure plus sentimentale : Joe Biden se rendra dès mercredi après-midi en République d’Irlande, sur les traces de ses ancêtres maternels.

En attendant, il l’a encore répété mardi avant d’embarquer dans Air Force One, la priorité de Joe Biden est de « maintenir la paix » si difficilement négociée il y a 25 ans en Irlande du Nord et actuellement fragilisée comme rarement depuis.

Négocié avec une active participation américaine, le texte signé le 10 avril 1998 a mis fin à trois décennies d’affrontements meurtriers entre unionistes, surtout protestants, et républicains en majorité catholiques, avec l’implication de l’armée britannique (3500 morts).

Paralysie politique

Mais les institutions autonomes et partagées, l’un des grands acquis de l’accord de paix, sont bloquées depuis plus d’un an. Le DUP, le principal parti unioniste, refuse d’y participer en raison du statut particulier hérité du Brexit.

Le président démocrate de 80 ans aura mercredi « l’occasion de rencontrer chacun des dirigeants des cinq principaux partis politiques » nord-irlandais, avant un discours à l’université de Belfast, selon la Maison-Blanche.

L’exécutif américain a pris soin d’insister sur le caractère informel de ces rencontres, comme pour ne pas trop exposer trop le président.

Joe Biden fait en effet face à la défiance ouverte du DUP, qui se méfie de ce président catholique si fier de son héritage irlandais.

Dans le journal conservateur Daily Telegraph, le député DUP Sammy Wilson accuse même le démocrate d’être « anti-Britannique » et assure : « je ne crois pas qu’aucun d’entre nous va se précipiter pour l’accueillir ».

« Les activités passées du président montrent qu’il n’est pas anti-Britannique » même s’il est « fier » de sa descendance irlandaise, a assuré Amanda Sloat mercredi.

Interrogée sur le court séjour du président à Belfast, où il sera moins de 24 heures, et sur la rapide entrevue prévue autour d’un café avec le premier ministre britannique Rushi Sunak, elle a insisté sur l’alliance étroite entre Londres et Washington : « Il est difficile de trouver un seul sujet international sur lequel nous ne coopérons pas étroitement avec les Britanniques ».

Émigration

Il n’en reste pas moins que le président américain passera bien plus de temps en Républiqe d’Irlande, où il se rend dès mercredi après-midi, pour une première halte sur les traces de ses ancêtres maternels, dans le comté de Louth (nord-est).

Joe Biden, qui répète souvent porter l’Irlande « dans son âme », y restera jusqu’à vendredi, le temps de faire une visite très officielle à Dublin jeudi, mais surtout d’effectuer un véritable pèlerinage familial, dans le comté de Louth donc, mais aussi vendredi dans celui de Mayo, à l’ouest.

Mercredi, Joe Biden aura déjà l’occasion de contempler, du haut d’un château, le port d’où l’un de ses ancêtres est parti pour l’Amérique au XIXe siècle, fuyant comme tant d’Irlandais un pays ravagé par la famine.

Le démocrate, qui était déjà venu en Irlande en tant que vice-président, y revient non seulement comme président, mais aussi comme potentiel candidat à la présidentielle de 2024.

Le président américain, qui semble déjà en campagne bien qu’il ne se soit pas officiellement déclaré, trouve dans son héritage irlandais une parfaite surface de projection politique.

Il se fait fort de prouver à une classe moyenne démoralisée que le « rêve américain » n’est pas mort, tout en se présentant comme issu d’une famille travailleuse et modeste.

À Dublin, il marchera dans les pas de John F. Kennedy, qui s’était adressé en ces termes au parlement irlandais, en 1963 : « C’est ce trait de caractère des Irlandais, cette alliance remarquable d’espoir, de confiance et d’imagination, dont nous avons besoin aujourd’hui plus que jamais. »