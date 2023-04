Couronnement du roi Charles III

Trois couronnes, deux carrosses et un chemin plus court

(Londres) Le roi Charles III prévoit de prendre un trajet plus court et plus paisible pour se rendre à l’abbaye de Westminster pour son couronnement, réduisant ainsi l’itinéraire de procession que sa mère a emprunté en 1953, afin d’organiser un évènement plus modeste qui comprendra quelques touches modernes, a déclaré le palais de Buckingham dimanche.