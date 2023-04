L’ambassadeur de l’Ukraine à l’ONU, Sergiy Kyslytsya, a indiqué que plus de 19 500 enfants avaient été enlevés à leurs familles ou à des orphelinats et déportés de force.

(Kyiv) Le chef d’une organisation de secours ukrainienne a indiqué samedi que l’organisation avait ramené 31 enfants de Russie, où ils avaient été emmenés pendant la guerre.

Associated Press

Mykola Kuleba a déclaré lors d’une conférence de presse à Kyiv que les enfants devaient arriver dans la capitale plus tard dans la journée. M. Kuleba est le directeur exécutif de l’organisation Save Ukraine et le commissaire présidentiel aux droits de l’enfant.

Les déportations d’enfants ukrainiens sont une préoccupation depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022. La Cour pénale internationale a accru la pression sur la Russie lorsqu’elle a délivré le 17 mars des mandats d’arrêt contre le président Vladimir Poutine et la commissaire russe aux droits de l’enfant Maria Lvova-Belova, qu’elle accuse d’avoir enlevé des enfants d’Ukraine.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CIRC) a déclaré cette semaine qu’il avait été en contact avec Mme Lvova-Belova, ce qui en fait la première confirmation d’une intervention internationale de haut niveau visant à réunir les familles avec des enfants qui ont été expulsés de force.

Le porte-parole du CICR, Jason Straziuso, a déclaré que l’organisation était en contact avec Mme Lvova-Belova « conformément à son mandat de rétablir le contact entre les familles séparées et de faciliter la réunification lorsque cela est possible ».

Une enquête de l’Associated Press a révélé l’implication de Mme Lvova-Belova dans les enlèvements et a mis en évidence une tentative ouverte de faire adopter des enfants ukrainiens en Russie.

Mme Lvova-Belova a déclaré mercredi lors d’une réunion informelle du Conseil de sécurité de l’ONU que les enfants avaient été emmenés pour leur sécurité, et non enlevés – une affirmation largement rejetée par la communauté internationale.

Le nombre exact d’enfants ukrainiens emmenés en Russie a été difficile à déterminer, et les chiffres des pays en guerre diffèrent énormément.

Une déclaration publiée mercredi sur Twitter par l’ambassadeur de l’Ukraine à l’ONU, Sergiy Kyslytsya, a indiqué que plus de 19 500 enfants avaient été enlevés à leurs familles ou à des orphelinats et déportés de force.