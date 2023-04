Affaire de la rue Copernic

Un Canadien jugé 43 ans après un attentat à la bombe à Paris

(Paris) Hassan Diab, sociologue canado-libanais, sera bientôt fixé sur son sort. Entre le 3 et le 21 avril, il sera jugé pour un attentat commis à Paris le 3 octobre 1980. Il clame son innocence et ne sera pas présent à son procès, plus de quatre décennies après les faits.