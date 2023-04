PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Moscou) Vladimir Poutine a signé lundi un décret officialisant la création d’un fonds spécial d’assistance aux soldats engagés en Ukraine et à leurs familles, nouvelle mesure sociale annoncée par le président russe en plein conflit qui dure depuis plus d’un an.

Agence France-Presse

L’armée russe a connu de lourdes pertes depuis le début de l’offensive contre son voisin ukrainien et suite à une série de revers militaires, M. Poutine a mobilisé à partir de septembre 300 000 réservistes, des civils donc.

Le décret pour soutenir les « Défenseurs de la patrie », selon l’intitulé officiel, a été publié lundi sur le portail d’information du gouvernement.

Selon ce décret, en plus des militaires engagés, l’épouse ou conjointe et les enfants seront également soutenus par ce fonds spécial, dont le montant global n’a pas été communiqué.

Vladimir Poutine avait annoncé le 21 février la création de ce fonds dans un discours à l’Assemblée fédérale, quasiment un an jour pour jour après le début de l’intervention militaire en Ukraine.

« Notre devoir est de soutenir les familles qui ont perdu des êtres chers et de les aider à élever leurs enfants et à leur donner une éducation et un travail », avait-il déclaré.

Ce fonds devra « apporter une aide ciblée et personnalisée aux familles des combattants tombés au combat, ainsi qu’aux vétérans » de l’intervention militaire en Ukraine, avait aussi dit le président russe.

Il avait précisé quelques jours plus tard que ce fonds spécial serait directement subordonné au gouvernement.

Le 23 mars dernier, le premier ministre russe Mikhaïl Michoustine avait pour sa part indiqué devant la Douma que « le fonds devrait commencer à fonctionner dans tout le pays dans les mois à venir ».