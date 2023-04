(Helsinki) Le parti social-démocrate de la première ministre finlandaise Sanna Marin est au coude-à-coude avec son rival de centre droit, avec l’extrême droite en embuscade, selon des résultats partiels des élections législatives de dimanche.

Après comptage des voix obtenues lors du vote par avance, représentant 40,1 % des inscrits, le parti de centre droit de la Coalition nationale de Petteri Orpo obtient 20,8 %, les sociaux-démocrates (SDP) de Mme Marin ont 20,7 %, tandis que l’extrême droite anti-immigration du Parti des Finlandais a 18,6 %.

Le candidat du parti arrivé premier hérite traditionnellement du poste de premier ministre en Finlande, à condition de pouvoir réunir une majorité au Parlement.

Des changements significatifs restent possibles dans les résultats permettant de désigner le vainqueur final, attendus entre 22 h et (plus vraisemblablement) minuit (17 h, heure de l’Est).

Selon un sondage de sortie des urnes réalisé pour la chaîne de télévision MTV, les sociaux-démocrates emporteraient l’élection avec 20,2 % des voix, contre 19,9 % pour le centre droit et 18,9 % pour l’extrême droite.

« Je suis très reconnaissante de toutes les voix qui ont été comptées jusqu’à présent, espérons que les votes du jour de l’élection seront également nombreux », a déclaré Mme Marin en arrivant au Parlement pour une soirée électorale.

« Prenons le temps, mais c’est un bon départ, un très bon départ », a affirmé pour sa part M. Orpo après ces premiers résultats.

L’extrême droite, qui vise une première place inédite pour elle, espère au moins battre son record de 19,05 % remontant à 2011, dans le sillage de la vague natio-populiste qui traverse l’Europe ces dernières années.

« Le suspense va durer longtemps. En 2019 nous avons fait mieux que dans les votes en avance », a réagi Riikki Purra, la dirigeante du Parti des Finlandais.

Cette bataille très serrée pour le poste de premier ministre était attendue, avec un trio donné dans la marge d’erreur des derniers sondages.

Ces élections législatives dans le pays de 5,5 millions d’habitants coïncident avec l’entrée officielle du pays frontalier de la Russie dans l’OTAN, attendue dans les prochains jours.

Populaire à l’étranger comme en Finlande, Sanna Marin s’est imposée comme une « première ministre rock star », mais elle divise davantage dans son pays, où elle est critiquée sur les finances publiques et l’inflation.

Installé depuis plus de 20 ans dans la vie politique finlandaise, le Parti des Finlandais n’est jamais arrivé en tête jusqu’ici.

Très offensive sur les réseaux sociaux, la formation arrive en tête des intentions de vote des jeunes. Les hommes sont surreprésentés dans l’électorat de droite, tandis que les femmes votent davantage à gauche et pour Mme Marin.

« En tant que jeune femme, c’est important d’avoir quelqu’un dont je me sens proche », dit à l’AFP, une étudiante de 26 ans qui a fait sa campagne.

Plus jeune cheffe du gouvernement au monde lors de son arrivée au pouvoir fin 2019, elle a été saluée pour sa bonne gestion de la pandémie de COVID-19, du processus d’adhésion à l’OTAN, et pour ses prises de position contre la Russie voisine, qui ont fait d’elle une figure à l’étranger.

« Elle nous a rendus fiers, avant les gens se moquaient de nous, on était un parti de la vieille école », confie Mo Shimer, un militant du SDP de 26 ans.

Mais beaucoup ne la portent pas dans leur cœur, soulignent les analystes.

« Bien qu’exceptionnellement populaire, elle suscite aussi de l’opposition et le clivage politique s’est creusé », note Juho Rahkonen, politologue à l’institut E2.

L’économie est l’angle d’attaque principal de l’opposition, qui dénonce notamment la hausse de la dette publique.

« J’ai senti que je devais venir voter parce que le temps de la “rock star” Marin est compté, elle n’a rien fait de bon », affirme Antti Piispanen, un commercial de 30 ans.

« Je pense que le parti nationaliste d’extrême droite va probablement gagner […] malheureusement, donc je fais mon devoir pour les arrêter », confie Markus Hällsten, un électeur de 31 ans.

La formation d’un gouvernement prend traditionnellement plusieurs semaines voire des mois. Mme Marin devrait donc a minima assurer l’intérim la semaine prochaine lorsque la Finlande va officiellement adhérer à l’OTAN.

La Finlande en détail

PHOTO RONI REKOMAA, AGENCE FRANCE-PRESSE Le drapeau finlandais flotte à Helsinki.

De la « finlandisation » à l’OTAN

Longtemps suédoise – encore langue officielle avec le finnois et première langue d’environ 5 % des Finlandais –, la Finlande fut cédée à la Russie en 1809.

Le « grand-duché » profite de la révolution bolchévique de 1917 pour proclamer son indépendance, au prix d’une guerre civile entre « rouges » et « blancs ».

Envahie par l’URSS en 1939 après le pacte germano-soviétique, la Finlande résiste vaillamment lors des trois mois de la Guerre d’Hiver. Mais après la reprise du conflit en 1941, elle finit la guerre dans le camp des vaincus.

Au terme d’un traité « d’amitié » signé en 1948 sous la pression de Moscou, Helsinki accepte de rester hors de la coopération militaire occidentale, dans une forme de neutralité forcée baptisée « finlandisation ».

À la fin de la Guerre froide, la Finlande entre dans l’Union européenne et s’ancre à l’Ouest, mais il faudra attendre la guerre en Ukraine pour qu’elle décide de rejoindre l’OTAN.

Femmes au pouvoir

Des huit principaux partis, sept sont dirigés par des femmes. Le pays est dans le peloton de tête mondial pour l’égalité des sexes.

Quand Sanna Marin est arrivée au pouvoir en 2019, devenant la troisième femme première ministre, les photos de son alliance de cinq partis, tous dirigés par des femmes, ont fait le tour du monde.

Le Parlement finlandais a été le premier au monde à avoir des femmes députées, quand le pays était encore russe.

Aujourd’hui, elles représentent 47 % du Parlement sortant.

Immigration et dette

Avec 7 % de sa population née à l’étranger selon l’OCDE, la Finlande est un des pays les moins cosmopolites d’Europe.

Mais l’accélération des arrivées a favorisé l’émergence du Parti des Finlandais, dont la ligne s’est durcie après une scission en 2017.

Évoquant la guerre des gangs qui sévit en Suède voisine, le parti veut affermir la politique d’immigration en s’inspirant d’un autre voisin nordique, le Danemark, afin de « sauver la Finlande » de la « voie suédoise ».

La Coalition nationale voit l’immigration comme une réponse au vieillissement de la population, tandis que Sanna Marin refuse toute collaboration avec un Parti des Finlandais « ouvertement raciste ».

Une alliance rouge-bleu serait compliquée par les désaccords économiques, la droite ayant fait campagne contre la supposée irresponsabilité financière du gouvernement.

Pays le plus heureux du monde

Connus pour être un peuple discret, les Finlandais ont été couronnés peuple le plus heureux du monde en mars pour la sixième année consécutive, un classement commandité par l’ONU.

Avec ses milliers de lacs et ses forêts omniprésentes, le pays nordique de 5,5 millions d’habitants et plus de 330 000 kilomètres carrés possède un modèle social performant, une confiance élevée dans les autorités et des inégalités limitées.

Soumis au gel près de la moitié de l’année, les Finlandais peuvent se targuer d’une autre première place : celle du nombre de saunas, qui culmine à trois millions – plus nombreux que les voitures.

Le rapport sur le bonheur a toutefois suscité la surprise lors du premier titre finlandais en 2018 : beaucoup d’habitants se décrivent comme taciturnes et portés à la mélancolie, confiant regarder avec suspicion les effusions de joie.