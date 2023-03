France

Macron annonce un « plan de sobriété » sur l’eau et garde son cap sur les retraites

(Savines-le-Lac) En déplacement au plus grand réservoir d’eau douce d’Europe de l’Ouest, Emmanuel Macron a voulu préparer la France aux sécheresses causées par le réchauffement climatique et annoncé jeudi un « plan de sobriété » sur l’eau pour tous les secteurs économiques et les particuliers, tout en ménageant les agriculteurs.