(Amsterdam) Les travailleuses du sexe ont manifesté jeudi à Amsterdam pour protester contre un projet de la mairie qui veut déplacer les maisons closes du Quartier rouge en dehors du centre-ville pour lutter contre la criminalité et les nuisances.

Agence France-Presse

Plusieurs dizaines de militants se sont rassemblés dans le célèbre quartier de la capitale néerlandaise, connu pour ses fenêtres éclairées au néon derrière lesquelles se tiennent les travailleuses du sexe pour attirer les clients.

Munis de masques pour rester anonymes et de banderoles, avec des textes tels que « Sauvez le Quartier rouge », les militants ont défilé jusqu’à l’hôtel de ville, où se tenait un débat sur le sujet avec la maire Femke Halsema.

La municipalité veut une fermeture à terme des maisons closes du Quartier rouge et souhaite pour cela déplacer la prostitution légale de la zone, située dans le centre-ville, à cause de la criminalité et de comportements tapageurs de visiteurs et de touristes.

« Nous ne sommes vraiment pas d’accord avec les solutions qu’ils proposent et qu’ils imposent, ils ne négocient même pas avec les organisations de travailleuses du sexe », a déclaré auprès de l’AFP Sabrina Sanchez, travailleuse du sexe.

Les militants protestaient également contre la décision municipale de fermer les maisons closes plus tôt le week-end.

La ville veut créer un centre érotique avec 100 places pour les travailleuses du sexe, des espaces pour les pauses de travail et d’autres lieux d’accueil.

« Nous ne voulons pas être déplacés, ni dans un centre érotique ni ailleurs », a déclaré une travailleuse du sexe voulant rester anonyme, couverte d’une casquette, capuche et lunettes de soleil.

« Faites quelque chose contre les trafiquants de drogue, faites quelque chose contre les comportements irrespectueux », a-t-elle poursuivi, en lisant une pétition dans un face-à-face avec la maire.

« Nous éloigner, ce n’est pas résoudre le problème, mais c’est juste le relocaliser », a-t-elle ajouté.

« Vous n’êtes pas en cause, il s’agit du résultat du surtourisme, de la criminalité et d’autres problèmes », lui a répondu Mme Halsema.

« Mais la situation dans le centre-ville devient très problématique et nous devons trouver une solution », a déclaré l’élue.

Amsterdam a par ailleurs annoncé mardi le lancement d’une campagne pour décourager les touristes de s’y rendre uniquement pour faire la fête, consommer de l’alcool ou de la drogue et visiter le célèbre Quartier rouge.

La ville a aussi annoncé l’interdiction prochaine de fumer du cannabis dans les rues du Quartier rouge.