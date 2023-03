Réforme des retraites

La colère ne se tarit pas en France

(Paris) À l’orée d’une dixième journée de manifestations en France mardi contre la réforme des retraites, gouvernement et syndicats mettent en garde contre un risque de « chaos » et c’est sur fond de climat délétère et violent qu’Emmanuel Macron recevra lundi les poids lourds de la majorité.