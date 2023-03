(Washington) Les États-Unis se sont déclarés mardi favorables à la création d’un tribunal spécial pour juger de « l’agression » russe en Ukraine, qui soit « enraciné dans le système judiciaire ukrainien ».

Agence France-Presse

« Les États-Unis soutiennent la mise en place d’un tribunal spécial sur le crime d’agression contre l’Ukraine sous la forme d’une cour internationale qui soit enracinée dans le système judiciaire ukrainien et comprenant des éléments internationaux », a déclaré un porte-parole du département d’État américain.

Le responsable précise que Washington souhaite obtenir « un soutien international significatif, notamment de nos partenaires européens » et que le tribunal soit « localisé idéalement dans un autre pays en Europe ».

C’est la première fois que les États-Unis, traditionnellement récalcitrants face à la justice internationale, disent explicitement être favorables à la création d’un tel tribunal pour juger des crimes commis depuis l’invasion russe de l’Ukraine, le 24 février 2022, idée également soutenue par les Européens qui en avaient évoqué la création dès novembre de l’année dernière.

L’annonce intervient quelques jours après que la Cour pénale internationale, basée à La Haye, eut émis un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour le crime de guerre de « déportation » d’enfants ukrainiens dans le cadre de l’offensive de Moscou contre l’Ukraine.

La Russie ne reconnaît cependant pas la compétence de la CPI.

La CPI n’est compétente que pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité perpétrés en Ukraine, et non pour le « crime d’agression » commis par la Russie, imputable à ses plus hauts dirigeants.

Lundi, l’émissaire américaine pour la justice internationale Beth Van Schaack avait indiqué que les États-Unis souhaitaient que le tribunal dispose de fonds et de personnel international.

« Nous pensons qu’une telle cour internationalisée, mais enracinée dans le système judiciaire ukrainien […] offrira les meilleures chances » que justice soit faite, a-t-elle dit dans un discours.