(Kyiv) Volodymyr Zelensky et le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se sont retrouvés dans une station hydroélectrique de la région de Zaporijjia, où le président ukrainien était lundi en déplacement, « en première ligne » sur le front Sud.

Agence France-Presse

« J’ai eu avec M. Zelensky un riche échange sur la protection » du site « et de ses employés », a écrit M. Grossi dans un tweet, accompagné d’une photo des deux hommes.

Les deux dirigeants se sont rendus sur le site d’une centrale hydroélectrique à Dniepr chargée d’alimenter la centrale nucléaire, occupée par l’armée russe et régulièrement victime de coupures de courant.

Plus tôt, M. Zelensky s’était affiché dans la région de Zaporijjia, « en première ligne » sur le front Sud.

« Région de Zaporijjia. Positions en première ligne. Je suis honoré d’être ici aujourd’hui, aux côtés de nos militaires », a-t-il indiqué sur son compte Telegram, accompagnant son message d’une vidéo dans laquelle on le voit remettre des médailles à des soldats.

« Merci de protéger notre État [et] nous tous. Merci pour la protection de nos maisons, de notre intégrité territoriale et de la vie en Ukraine », leur a-t-il dit selon un communiqué de la présidence ukrainienne.

La semaine dernière, Volodymyr Zelensky s’était déplacé dans la région de Kherson (Sud), partiellement occupée par la Russie, après être allé près de Bakhmout, l’épicentre des combats dans l’Est, et dans la région de Kharkiv (Nord-Est).

Sur Telegram, Volodymyr Zelensky s’est dit « certain » d’une victoire ukrainienne face à la Russie, après plus d’un an de guerre face à l’armée de Moscou.

Selon la présidence ukrainienne, M. Zelensky s’est rendu lundi au poste de commandement du groupe opérationnel des troupes pour la région de Zaporijjia.

Une réunion avec les responsables militaires de la région s’y est tenue, selon la même source.

Évacuation à Avdiïvka

L’administration de la ville d’Avdiïvka a annoncé lundi l’évacuation des employés municipaux de cette localité située sur le front dans l’est de l’Ukraine et régulièrement bombardée par les forces russes.

PHOTO EVGENIY MALOLETKA, ASSOCIATED PRESS « Avdiïvka ressemble de plus en plus à un endroit tiré de films post-apocalyptiques. Par conséquent, une décision difficile a été prise d’évacuer les travailleurs municipaux qui ont au moins essayé de maintenir la propreté et la vitalité de la ville », a annoncé Vitaliy Barabash, chef de l’administration militaire locale, sur les réseaux sociaux.

Il « recommande vivement » de quitter la ville, « car les roquettes et les projectiles russes n’épargnent rien ni personne », a-t-il ajouté.

Les troupes russes tentent depuis des mois de prendre Avdiïvka, située sur le front depuis 2014 et le début de la guerre entre forces ukrainiennes et séparatistes pilotés par le Kremlin.

PHOTO REUTERS Vue sur un édifice bombardé à Avdiïvka

Bien qu’à seulement 13 km de Donetsk, la capitale sous contrôle russe de la région éponyme, la cité comptait encore 30 000 habitants lorsque le Kremlin a lancé en février 2022 son invasion de l’Ukraine.

Pilonnée par l’artillerie et plus récemment par l’aviation, elle ne compte plus que quelque 2300 habitants, dont 1960 recensés qui reçoivent une aide humanitaire, avait indiqué récemment à l’AFP M. Barabash.

Avdiïvka est actuellement l’un des deux théâtres de combats les plus difficiles du front, avec celui de la ville de Bakhmout, située 60 km plus au nord.

En juin, les Russes ont coupé l’une des deux principales routes d’accès à la ville et se sont positionnés à l’est et au sud. Ces derniers mois, ils ont progressé et pris des villages au sud-ouest et au nord, comme pour prendre Avdiïvka en tenaille, à défaut de pouvoir la prendre frontalement.

Deux morts et 29 blessés dans un bombardement à Sloviansk

Un bombardement russe a fait au moins deux morts et 29 blessés dans la ville de Sloviansk, dans l’est de l’Ukraine, a annoncé lundi le gouverneur régional.

PHOTO LIBKOS, ASSOCIATED PRESS Un bombardement a fait au moins deux morts et 29 blessés dans la ville de Sloviansk, dans l’est de l’Ukraine.

« Il y a deux morts et 29 blessés à Sloviansk, des bâtiments administratifs et des bureaux ont subi des dégâts ainsi que cinq immeubles et sept maisons », a déclaré le gouverneur, Pavlo Kyrylenko, sur Facebook, précisant que les forces russes avaient « frappé le centre de la ville vers 10 h 30 (3 h 30 heure de l’Est) avec deux missiles S-300 ».

Le gouverneur a ajouté qu’une autre ville de la région de Donetsk, Droujkivka, avait été visée par une attaque. « Deux missiles S-300 ont frappé l’orphelinat de Droujkivka et l’ont presque complètement détruit », a-t-il dit, ajoutant que cette frappe n’avait pas fait de victimes selon de premières informations.

« Un autre jour qui a commencé avec le terrorisme de la Fédération de Russie. L’État agresseur a frappé notre ville de Sloviansk, » a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

« L’ennemi doit le savoir : l’Ukraine ne pardonnera pas les tortures infligées à notre peuple, ne pardonnera pas ces morts et ces blessures », a-t-il ajouté.

Les forces russes ont fait de la conquête de la région de Donetsk leur principale priorité sur le plan militaire et ont annoncé l’an dernier l’avoir annexée, même si elles n’en contrôlent pas la totalité.