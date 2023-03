Le président de la République Emmanuel Macron, qui fait face à une contestation politique et syndicale toujours plus soutenue depuis l’adoption de la réforme par le 49.3, a par ailleurs considéré que « le projet de toutes les oppositions et de tous ceux qui s’opposent » à la réforme, « c’est le déficit », qu’il a comparé à une « formule magique ».

(Paris) Le président français Emmanuel Macron est enfin sorti de son silence mercredi après des semaines de vive tension sociale, se disant sans regret ou presque sur l’impopulaire réforme des retraites, qu’il souhaite voir appliquée « avant la fin de l’année ».

Joris FIORITI et les bureaux de l'AFP Agence France-Presse

Le chef de l’État a simplement concédé un possible regret, celui « de ne pas avoir réussi à convaincre sur la nécessité de cette réforme », lors d’une interview télévisée, durant laquelle il a répété les arguments pour justifier la nouvelle loi.

« Cette réforme, ce n’est pas un plaisir, ce n’est pas un luxe, c’est une nécessité », a-t-il commenté, invoquant à nouveau la nécessité de répondre à la dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population, la France étant l’un des pays européens où l’âge légal de départ à la retraite est le plus bas.

La loi prévoit le recul de l’âge légal de 62 à 64 ans.

« Moi, je ne cherche pas être réélu […], mais entre les sondages de court terme et l’intérêt général du pays, je choisis l’intérêt général du pays », a encore affirmé le chef de l’État, ajoutant que « s’il faut derrière endosser l’impopularité aujourd’hui, je l’endosserai ».

Et Emmanuel Macron d’insister sur le fait que la réforme doit être appliquée « avant la fin de l’année » « pour que les choses rentrent en place ».

Très attendue, l’interview du président, qui a duré 35 minutes, a fait bondir tant l’opposition que le monde syndical.

Le héraut de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, 4e de la présidentielle de 2022, a dénoncé les « traditionnelles marques de mépris » et l’« arrogance » d’Emmanuel Macron, qui selon lui « vit en dehors toute réalité ».

« Il est dans un déni absolu », a critiqué le chef du parti socialiste, Olivier Faure depuis l’Assemblée nationale. « Je crains qu’il n’ait mis plus d’explosif sur un brasier déjà bien allumé », a-t-il ajouté.

« Aucune réponse »

Indignation également du côté des syndicats, qui ont organisé et encadré pendant deux mois une contestation pacifique d’ampleur.

Ses déclarations sont « du foutage de gueule et du mépris pour les millions de personnes qui manifestent », a réagi le secrétaire général du syndicat CGT, Philippe Martinez. « C’est lunaire cette interview. C’est : “Tout va bien, je fais tout bien, il ne se passe rien dans la rue”. Il n’y a aucune réponse », a-t-il dénoncé.

Le patron du syndicat réformiste CFDT Laurent Berger a pour sa part accusé le président de « mensonge » concernant la position de son organisation sur les retraites.

À la veille d’une nouvelle journée nationale de mobilisation syndicale, le chef de l’État a confirmé qu’il n’allait ni dissoudre l’Assemblée nationale, ni remanier le gouvernement, ni convoquer un référendum sur sa réforme décriée.

Il ne s’est pas non plus ému des reproches faits au gouvernement sur son passage en force — l’exécutif a utilisé une disposition constitutionnelle, l’article 49.3, permettant l’adoption d’un texte sans vote — parce qu’il ne disposait pas d’une majorité prête à voter le texte à l’Assemblée, exacerbant la colère populaire.

Jusqu’ici pacifique et encadrée par les syndicats, la contestation donne depuis le recours au « 49.3 » des signes de radicalisation. Des échanges tendus opposent chaque soir manifestants et policiers, notamment à Paris.

Mardi soir, 128 interpellations ont été effectuées en France, portant à près d’un millier le nombre de personnes interpellées depuis jeudi dernier.

« Quand les États-Unis d’Amérique ont vécu ce qu’ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu’il a vécu […], je vous le dis très nettement », « on ne peut accepter ni les factieux ni les factions », a observé M. Macron en référence à des épisodes insurrectionnels vécus dans ces deux pays. « On ne tolèrera aucun débordement », a-t-il ensuite insisté.

Les grèves et blocages se poursuivent par ailleurs, notamment dans les dépôts pétroliers. Des incidents ont éclaté mardi à Fos-sur-Mer, près de Marseille (sud), où les autorités ont réquisitionné des personnels en grève au moment où 12 % des stations-service du pays sont à court d’essence ou de gazole.

Le port de Marseille-Fos, l’un des plus importants de France, était totalement bloqué dans le cadre d’une journée d’action « ports morts » à l’appel du syndicat CGT et une autoroute de la région de Marseille était fermée en raison de feux de palettes et de pneus incendiés par des manifestants.