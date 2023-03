(Paris) L’Assemblée nationale a commencé lundi à examiner deux motions de censure contre le gouvernement français, dont le passage en force sur la réforme des retraites a ulcéré l’opposition et plongé le pays dans une crise politique, sur fond de vive colère sociale.

Lucie PEYTERMANN et les bureaux de l’AFP à Paris et en province Agence France-Presse

Avant le début des débats, un vibrant hommage a été rendu au journaliste français Olivier Dubois, libéré près de deux ans après son enlèvement par des djihadistes au Mali, et qui est arrivé lundi à l’aéroport de Niamey au Niger. Les députés l’ont longuement applaudi.

Les parlementaires ont ensuite commencé l’examen d’une motion de censure « transpartisane », déposée par le groupe parlementaire indépendant centriste LIOT, et d’une seconde motion, déposée par le Rassemblement national (RN-extrême droite). Les motions seront ensuite soumises au vote des députés.

Ces motions sont consécutives au recours jeudi par le gouvernement à l’article 49.3 de la Constitution, qui permet une adoption d’un texte sans vote si aucune motion de censure n’aboutit.

Emmanuel Macron, véritable initiateur du « 49.3 » et qui était resté silencieux sur le sujet depuis jeudi, a, dans un message aux présidents du Sénat et de l’Assemblée transmis à l’AFP, exprimé « son souhait que le texte sur les retraites puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous ».

PHOTO MICHEL EULER, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président Emmanuel Macron

Trace indélébile

En cas de rejet de ces motions, la réforme sera définitivement adoptée.

Après deux mois de concertations et une intense mobilisation syndicale et populaire contre le projet, le passage en force de l’exécutif avec l’usage du 49.3 a été vilipendé par l’opposition.

Depuis le 19 janvier, des centaines de milliers de Français ont manifesté à huit reprises pour dire leur refus de cette réforme, dont la mesure phare, le recul de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, cristallise la colère.

Les opposants à la réforme la jugent « injuste », notamment pour les femmes et les salariés aux métiers pénibles.

Mais cette opposition devra se montrer unie à l’Assemblée lundi, de l’extrême droite à la gauche radicale, et compter sur une trentaine de votes des députés Les Républicains (LR, droite traditionnelle) pour renverser le gouvernement, qui ne dispose que d’une majorité relative à l’Assemblée.

Un scénario improbable mais pas impossible pour autant, alors que la pression monte sur les parlementaires.

La France est l’un des pays européens où l’âge légal de départ à la retraite est le plus bas, sans que les systèmes de retraite ne soient complètement comparables. Le gouvernement a fait le choix d’allonger la durée de travail pour répondre à la dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population.

Nombre d’analystes estiment que cette réforme des retraites et la contestation qu’elle a entraînée laisseront d’ores et déjà une trace indélébile sur le second quinquennat d’Emmanuel Macron, qui avait fait de ce projet le symbole de sa volonté réformatrice.

Pendant ce temps, les manifestations de colère et de blocages se poursuivent lundi en France.

« Marqué au corps »

Des manifestations sur des échangeurs routiers ou sur les rocades de plusieurs villes ont entraîné des ralentissements ou des blocages de la circulation.

À Paris, le ramassage des ordures est toujours perturbé malgré les réquisitions ordonnées par le préfet.

PHOTO AURELIEN MORISSARD, ASSOCIATED PRESS Des ordures non ramassées à Paris

Si la réforme est votée, éboueurs et agents d’assainissement partiront à la retraite à 59 ans au lieu de 57.

« Chaque jour, je me lève à 4 h 45 pour aller porter, à deux, entre six et 16 tonnes d’ordures. J’ai des tendinites aux deux coudes. La douleur aux lombaires, on n’en parle même plus. On est marqué au corps par le travail », soupire Karim Kerkoudi, 53 ans, éboueur parisien et 21 ans de métier, interrogé près d’un site d’incinération en région parisienne où une trentaine de personnes — grévistes et leurs soutiens — sont rassemblés.

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d’annuler mardi et mercredi 20 % de leurs vols à Paris-Orly et à Marseille-Provence (Sud-Est).

De nombreuses stations-service étaient affectées lundi dans le sud-est du pays par des pénuries de carburants, sur fond de grèves des expéditions dans les raffineries.

Et des étudiants parisiens ont voté lundi l’occupation de la faculté de Tolbiac.

Dans une note sur la France, l’agence de notation financière Moody’s a estimé que l’usage très contesté de l’article 49.3 va « rendre difficile l’adoption de futures réformes ».

Cette décision du gouvernement est « susceptible de compliquer les tentatives futures de légiférer et de mettre en œuvre des réformes macroéconomiques structurelles pendant le reste du mandat » d’Emmanuel Macron.