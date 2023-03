Guerre en Ukraine

Prolongation de l’accord sur les céréales, mais incertitudes sur sa durée

(Ankara) À l’issue de négociations sous les auspices d’Ankara et de l’ONU, l’accord international de juillet 2022 sur l’exportation des céréales ukrainiennes, crucial pour éviter une crise alimentaire, a été étendu in extremis samedi mais Kyiv et Moscou divergeaient sur la durée de la prolongation.