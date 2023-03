Grève des éboueurs en France

Les déchets s’accumulent dans le 20e arrondissement de Paris

« C’est surprenant parce que maintenant, ça fait plus de notre taille ! » Dans le 20e arrondissement de Paris, les tas de poubelles non ramassées atteignent des sommets. Mais si les riverains se plaignent de l’odeur et redoutent l’insalubrité, ils disent comprendre les éboueurs qui ont voté mardi la poursuite de la grève « au moins jusqu’au 20 mars ».