(Paris) Les Français opposés à une réforme des retraites impopulaire voulue par Emmanuel Macron sont descendus dans la rue samedi moins nombreux que lors des précédentes manifestations, les syndicats appelant le président à « consulter le peuple ».

Lucie PEYTERMANN, Gabriel BOUROVITCH, Charlotte HILL et les bureaux de l’AFP en régions Agence France-Presse

Il s’agit de la septième journée de mobilisation depuis le 19 janvier en France, sur fond de grèves et blocages persistants depuis mardi, et à l’orée d’une semaine décisive, où le gouvernement espère voir cette réforme définitivement adoptée après un parcours parlementaire chaotique.

Les Français sont, selon les sondages, majoritairement hostiles, à cette réforme des retraites et son report de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans, la jugeant « injuste » notamment pour les femmes et les salariés aux métiers pénibles.

PHOTO BENOIT TESSIER, REUTERS Manifestation à Paris

Les manifestants étaient nettement moins nombreux samedi, souvent en dessous du minimum précédent du 16 février, d’après les chiffres des autorités comme des syndicats.

Selon le ministère français de l’Intérieur, un total de 368 000 personnes ont manifesté samedi en France, dont 48 000 à Paris.

Selon le décompte du cabinet Occurence effectué pour un collectif de médias, dont l’AFP, 33 000 personnes ont manifesté à Paris.

Des chiffres nettement en baisse par rapport à mardi, quand 1,28 million de personnes étaient descendues dans la rue en France, selon le ministère de l’Intérieur.

De son côté, le syndicat CGT a estimé de plus d’un million de personnes ont manifesté samedi. Il s’agit du chiffre le plus faible avancé par la centrale syndicale depuis le début du mouvement social, inférieur aux 1,3 million de manifestants du 16 février.

La précédente journée d’action contre cette réforme, mardi, avait été massive et le nombre de personnes dans la rue avait établi un record, dépassant le pic du 31 janvier, selon les chiffres du ministère français de l’Intérieur (1,28 million) et de l’intersyndicale (plus de trois millions).

PHOTO MATTHIEU RONDEL, AGENCE FRANCE-PRESSE Manifestation à Toulouse

Dans la manifestation à Bordeaux (Sud-Ouest), Gérard Chaluteaud, opérateur finition dans la métallurgie, 37 ans, se dit « de plus en plus en colère de ne pas être entendu […] Il faut qu’ils écoutent la rue et qu’ils lâchent un peu. Si c’est voté, ça va être le bordel ! On va partir sur des blocages ».

Des tensions ont eu lieu samedi après-midi à Paris dans la manifestation, avec notamment de nombreux jets de projectiles contre les forces de l’ordre, des poubelles incendiées et des vitrines caillassées.

« Consultation citoyenne »

Avant le départ du cortège parisien, des dirigeants syndicaux ont mis au défi Emmanuel Macron de convoquer un référendum.

« Puisqu’il est si sûr de lui, le président de la République, il n’a qu’à consulter le peuple. On verra la réponse du peuple », a lancé le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. « Sans doute il faut aller vers une consultation citoyenne », a abondé son homologue du syndicat réformiste de la CFDT, Laurent Berger.

Le gouvernement français a choisi de relever l’âge légal de départ à la retraite pour répondre à une dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population.

La France est l’un des pays européens où l’âge légal de départ à la retraite est le plus bas, sans que les systèmes de retraite ne soient complètement comparables.

PHOTO SEBASTIEN SALOM-GOMIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Manifestation à Nantes

Le président français joue une part importante de son crédit politique sur cette mesure phare de son second quinquennat, symbole de sa volonté affichée de réformer mais qui cristallise la grogne d’une partie des Français à son encontre.

Vendredi, M. Macron a déclaré que la réforme des retraites devait aller à son « terme » au Parlement, laissant entendre qu’il n’excluait rien, y compris le recours à une adoption sans vote via l’article 49.3 de la Constitution (qui permet au gouvernement de faire adopter un texte législatif sans vote en engageant sa responsabilité).

Le ministre du Travail Olivier Dussopt a dégainé vendredi l’arme constitutionnelle (article du 44.3 de la Constitution) du vote unique devant le Sénat, qui va devoir se prononcer par un seul vote sur l’ensemble du projet de loi, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement — au nombre de 70 environ sur la suite des articles en discussion.

Même sans débat ni vote sur le millier d’amendements restants, ces derniers peuvent toutefois être simplement présentés par leurs auteurs. Une façon de gagner du temps… et de laisser espérer à la gauche que le texte « ne soit pas soumis au vote » avant l’échéance prévue dimanche à minuit.

Les sénateurs ont repris samedi leurs débats, et à la mi-journée, après plus de deux heures et demie de séance, il restait quelque 360 amendements à examiner.