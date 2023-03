(Paris) Les Français sont appelés samedi à manifester pour une septième journée contre une réforme des retraites très impopulaire et voulue par Emmanuel Macron, sur fond de grèves persistantes, une journée test pour la suite du bras de fer entre le gouvernement et les syndicats.

Lucie PEYTERMANN avec les bureaux de l’AFP à Paris et en région Agence France-Presse

La précédente journée d’action contre cette réforme, mardi, a été massive et le nombre de personnes dans la rue a établi un record, dépassant le pic du 31 janvier, selon les chiffres du ministère français de l’Intérieur (1,28 million) et de l’intersyndicale (plus de trois millions).

De source policière, la participation samedi pourrait atteindre 800 000 à un million de personnes dans les 230 manifestations prévues dans le pays, dont 70 000 à 100 0000 à Paris, où la manifestation s’élancera à 8 h (heure de l’Est).

PHOTO BENOIT TESSIER, REUTERS Manifestation à Paris

C’est la deuxième journée de mobilisation organisée un samedi, de manière à permettre aux salariés d’y participer sans avoir à poser un jour de grève. Le 11 février, 963 000 personnes étaient descendues dans la rue selon le ministère de l’Intérieur, plus de 2,5 millions selon le syndicat CGT. La participation devrait être moins forte ce samedi, au vu des mobilisations déjà en cours ou terminées à la mi-journée.

Il s’agit de la septième journée d’action, depuis le 19 janvier, contre cette réforme des retraites voulue par le président Emmanuel Macron et son report de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans, à laquelle les Français sont, selon les sondages, majoritairement hostiles, la jugeant « injuste » notamment pour les femmes et les salariés aux métiers pénibles.

Selon un sondage Elabe pour la chaîne BFMTV publié samedi, 63 % des Français approuvent la mobilisation contre la réforme, 54 % soutenant le recours à la grève et au blocage de certains secteurs.

Avant le départ du cortège parisien, les deux principaux dirigeants syndicats ont mis au défi le chef de l’État de convoquer un référendum.

« Puisqu’il est si sûr de lui, le président de la République, il n’a qu’à consulter le peuple. On verra la réponse du peuple », a lancé le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. « Sans doute il faut aller vers une consultation citoyenne », a abondé son homologue de la CFDT, Laurent Berger.

La colère des syndicats s’est accrue avec la fin de non-recevoir exprimée par M. Macron en réponse à leur demande jeudi de les rencontrer, estimant que l’heure était au « temps parlementaire », après les « concertations menées » par la première ministre Élisabeth Borne et les aménagements déjà apportés au texte.

Vendredi après-midi, il a déclaré que la réforme des retraites devait aller à son « terme » au Parlement, laissant entendre qu’il n’excluait rien, y compris le recours à une adoption sans vote via l’article 49.3 de la Constitution (qui permet au gouvernement de faire adopter un texte législatif sans vote en engageant sa responsabilité).

Arme constitutionnelle

Vendredi, le ministre du Travail Olivier Dussopt a dégainé l’arme constitutionnelle (article du 44.3 de la Constitution) du vote unique devant le Sénat, qui va devoir se prononcer par un seul vote sur l’ensemble du projet de loi, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement – au nombre de 70 environ sur la suite des articles en discussion.

Même sans débat ni vote sur le millier d’amendements restants, ces derniers peuvent toutefois être simplement présentés par leurs auteurs. Une façon de gagner du temps… et de laisser espérer à la gauche que le texte « ne soit pas soumis au vote » avant l’échéance prévue dimanche à minuit.

Les sénateurs ont repris samedi matin leurs débats, et à la mi-journée, après plus de deux heures et demie de séance, il restait quelque 680 amendements à examiner.

Le gouvernement français a choisi de relever l’âge légal de départ à la retraite pour répondre à une dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population.

La France est l’un des pays européens où l’âge légal de départ à la retraite est le plus bas, sans que les systèmes de retraite ne soient complètement comparables.

Le président français joue une part importante de son crédit politique sur cette mesure phare de son second quinquennat, symbole de sa volonté affichée de réformer mais qui cristallise aujourd’hui la grogne d’une partie des Français à son encontre.

« Il faut mobiliser, y compris par le blocage », a affirmé samedi matin sur RMC le secrétaire général de Force ouvrière, Frédéric Souillot.

L’incertitude demeure sur la question de savoir si les blocages et grèves reconductibles ayant lieu depuis mardi et touchant des secteurs-clefs de l’économie (transports, énergie, etc.) se poursuivront.

PHOTO SEBASTIEN SALOM-GOMIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Manifestation à Nantes

Les poubelles s’accumulent dans certains arrondissements à Paris.

Et l’autorité du transport aérien français a demandé aux compagnies aériennes d’annuler 20 % de leurs vols prévus samedi et dimanche dans plusieurs aéroports, en raison d’une grève de contrôleurs aériens.

Côté ferroviaire, la compagnie nationale SNCF prévoyait un trafic toujours « fortement perturbé » pour le week-end.

La CGT Énergie a indiqué vendredi que les grèves se poursuivaient, notamment dans les centrales de production d’électricité.

La grève des gaziers se poursuit également dans l’ensemble des terminaux méthaniers et des stockages de gaz.