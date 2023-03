(Paris) Face à l’inflexibilité du gouvernement sur la réforme des retraites et à la porte restée close du président de la République, les syndicats n’ont d’autre choix que d’intensifier grèves et manifestations, à quelques jours du terme du débat parlementaire.

Stéphanie LEROUGE Agence France-Presse

Au soir d’une journée de mobilisation « historique » mardi, qui a réuni plus de manifestants que le 31 janvier, l’intersyndicale avait annoncé son intention d’écrire au président de la République pour lui demander une rencontre.

Elle a joint le geste à la parole jeudi, affirmant que l’« absence de réponse » politique au « puissant mouvement social » en cours était « un grave problème démocratique » pouvant conduire à une situation « explosive ».

Mais l’exécutif a déjà opposé une fin de non-recevoir à la demande des syndicats d’être reçus à l’Élysée, la première ministre Elisabeth Borne les renvoyant mercredi au ministre du Travail, Olivier Dussopt.

Et dans la nuit de mercredi à jeudi, le Sénat a adopté l’article 7 du projet de loi, qui prévoit le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

« Nous n’avons plus le choix », a réagi le syndicat Solidaires dans un communiqué, appelant à « maintenir et élargir les mouvements de grève reconductibles » et à « manifester encore plus massivement » les samedi 11 et mercredi 15 mars, jour où sénateurs et députés pourraient s’accorder en commission mixte paritaire (CMP) sur un texte commun, ouvrant la voie au vote dans les deux chambres dès le 16.

« Quand on n’est pas écouté on accélère, on change de méthode », avait expliqué mardi soir sur BFMTV le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. « On va amplifier les grèves jusqu’à ce qu’on obtienne satisfaction », lui a fait écho mercredi soir Sophie Binet, secrétaire générale de l’Ugict-CGT (cadres).

« Droits dans nos bottes »

Plusieurs secteurs sont engagés depuis quelques jours dans des grèves reconductibles : transports ferroviaires et aériens, énergie, raffineries… Mercredi, la CGT Énergie a revendiqué avoir coupé le courant du Stade de France et du chantier du village olympique, une action hautement symbolique. Enedis a cependant démenti que la ligne qui alimente le stade ait été coupée.

« Face à un gouvernement droit dans ses bottes, nous sommes nous aussi droits dans nos bottes », a expliqué le secrétaire général du syndicat, Sébastien Menesplier.

Même détermination affichée du côté des raffineurs : « Il faut que le gouvernement ouvre la porte, parce que là, on va partir dans quelque chose qui va se radicaliser et qui ne va pas être chouette », a affirmé mercredi à l’AFP Adrien Vaugrenard, délégué syndical CFDT à la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique).

On est loin cependant de la grève générale. La grève reconductible reste cantonnée à certains secteurs emblématiques, bastions de la CGT, et n’a pas pris dans l’Éducation nationale, par exemple. « C’est compliqué pour les collègues de se mettre en grève reconductible », a reconnu à Toulouse Annick Camalet (FO éducation).

Le mouvement reste également timide dans les lycées et universités, dont seuls un petit nombre étaient fermés jeudi, à l’appel des organisations de jeunesse.

Même dans les transports, la mobilisation est en demi-teinte, bien suivie à la SNCF, moins à la RATP. « Dans le métro, les conducteurs attendent de voir si la France bouge », a expliqué mercredi à l’AFP Jean-Christophe Delprat, responsable RATP à FO-Transports.

Les salariés de la SNCF et de la RATP ne veulent pas être la locomotive d’une grève « par procuration », mais force est de constater, au grand dam de Daniel Teirlynk, délégué syndical Unsa-Ferroviaire, que « ce n’est pas la grève générale qu’on nous avait annoncée ».

Secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger s’est gardé depuis le début de la contestation d’appeler à la grève reconductible, tablant plutôt sur de grandes journées de mobilisation, susceptibles selon lui d’influer sur le vote des parlementaires.

« Il faut qu’on garde l’opinion avec nous et qu’on agisse auprès des parlementaires. Et qu’on continue à faire des grosses mobilisations samedi et le jour de la CMP, ce qui aidera à convaincre certains d’entre eux du rejet massif de cette réforme », a-t-il affirmé à l’AFP.