Guerre en Ukraine, jour 379

Frappes russes meurtrières, une centrale nucléaire affectée

(Kyiv) Des frappes russes massives de missiles et de drones en Ukraine, les plus importantes depuis des semaines, ont fait au moins six morts jeudi et privé de courant une partie de la population, ainsi que, temporairement, la centrale nucléaire de Zaporijjia.