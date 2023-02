Séisme en Turquie et en Syrie

Le bilan réévalué à plus de 50 000 morts

(Beyrouth) Plus de 50 000 personnes ont péri en Turquie et en Syrie dans le séisme du 6 février, selon un bilan obtenu par l’AFP auprès de plusieurs sources, et réévalué à la hausse côté syrien.