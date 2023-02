Depuis un an, l’Ukraine a reçu une quantité considérable d’armements des États-Unis et de ses alliés occidentaux. Voici un aperçu de l’aide militaire lourde envoyée et promise. Cette liste non exhaustive s’allonge pratiquement chaque jour.

PHOTO INTS KALNINS, ARCHIVES REUTERS Un char d’assaut américain Abrams M1 fait feu durant un exercice de l’OTAN à Camp Ādaži, en Lettonie, en mars 2021.

PHOTO FABIAN BIMMER, ARCHIVES REUTERS Des Bradley de l’armée américaine sont stationnés dans le port allemand de Bremerhaven, le 10 février.

PHOTO LIBKOS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des soldats ukrainiens patrouillent en Humvee dans une rue de Bakhmout, le 21 décembre dernier. 1 /3





États-Unis

31 chars d’assaut Abrams M1 et 8 véhicules blindés de dépannage M88

Abrams M1 et de dépannage M88 50 véhicules de combat d’infanterie Bradley

d’infanterie Bradley 100 véhicules blindés de transport de troupes M113

de transport de troupes M113 55 véhicules résistants aux mines (MRAPS)

résistants aux mines (MRAPS) 500 missiles antitanks

antitanks 138 véhicules Humvees

Humvees 1400 missiles antiaériens FIM-92 Stingers à très courte portée

antiaériens FIM-92 Stingers à très courte portée 8500 missiles Javelin antichars

Javelin antichars De 20 à 34 systèmes de lance-roquettes multiples sur blindés légers (HIMARS)

multiples sur blindés légers (HIMARS) Système de missiles de défense surface-air Patriot (engagement)

PHOTO ARCHIVES REUTERS Le premier de quatre chars Leopard 2 donnés par le Canada arrive en Pologne, le 5 février.

Canada

4 chars Leopard 2

Leopard 2 4 obusiers M777 de 155 mm avec 10 tubes de remplacement

M777 de 155 mm avec 10 tubes de remplacement 39 véhicules blindés de soutien au combat (VBSC)

de soutien au combat (VBSC) 208 véhicules blindés de transport de troupes (VBTT) Senator

de transport de troupes (VBTT) Senator Environ 4200 lance-roquettes M72 antichars

M72 antichars 1 système national de missiles surface-air (NASAMS) achetés aux États-Unis

PHOTO ARIS MESSINIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des soldats ukrainiens font feu en direction des positions russes à l’aide d’un Caesar français, dans le Donbass, en juin dernier.

France

Environ 20 chars de combat léger AMX-10 RC

léger AMX-10 RC Environ 60 véhicules de l’avant blindé (transport de troupes)

20 véhicules blindés Bastion (transport de troupes)

Bastion (transport de troupes) 30 obusiers Caesar de 155 mm

Caesar de 155 mm 6 canons tractés TRF1 de 155 mm

TRF1 de 155 mm Quelques dizaines de missiles sol-sol antichars Milan (portée 2500 m)

sol-sol antichars Milan (portée 2500 m) Deux systèmes de lance-roquettes unitaires (LRU) à portée de 70 km

de lance-roquettes unitaires (LRU) à portée de 70 km Deux batteries de défense antiaérienne Crotale

de défense antiaérienne Crotale Un nombre non précisé de missiles sol-air de moyenne portée Aster-30 et un système de lancement Mamba SAMP-T (conjointement avec l’Italie)

PHOTO MICHAEL SOHN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Un soldat allemand se tient devant un blindé Marder camouflé, sur la base militaire de Marienberg, dans l’est de l’Allemagne, le 12 janvier.

Allemagne

14 chars d’assaut Leopard 2 A6

Leopard 2 A6 29 chars d’assaut Leopard 2A4 en avril ou mai 2023 et 22 autres à la fin de 2023 ou au début de 2024

Leopard 2A4 en avril ou mai 2023 et 22 autres à la fin de 2023 ou au début de 2024 40 véhicules blindés de transport de troupes Marder

de transport de troupes Marder 37 chars antiaériens Gepard

Gepard 400 lance-roquettes antichars

PHOTO ALEKSANDR SHULMAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des soldats ukrainiens à bord de chars d'assaut T-72

Pologne

14 chars d’assaut Leopard 2

Leopard 2 Plus de 200 tanks , dont la majorité sont des T-72 de conception soviétique

, dont la majorité sont des T-72 de conception soviétique 18 obusiers automoteurs AHS Krab de 155 mm

PHOTO AKHTAR SOOMRO, ARCHIVES REUTERS Un hélicoptère Sea King

Royaume-Uni

14 chars d’assaut Challenger 2

Challenger 2 3 hélicoptères Sea King de recherche et sauvetage (un reçu)

Sea King de recherche et sauvetage (un reçu) 6 systèmes de lance-roquettes multiples M270

multiples M270 125 canons antiaériens

Autres pays Plusieurs autres pays ont donné des armes lourdes à l’Ukraine. Parmi celles-ci, nommons la République tchèque (tanks, hélicoptères), l’Australie (véhicules blindés, obusiers de 155 mm), la Belgique (missiles antiaériens de moyenne portée), la Suède (canons automoteurs, blindés).

