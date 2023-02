(Varsovie) La Chine a présenté mercredi à Moscou sa vision pour le « règlement politique » du conflit en Ukraine, Joe Biden qualifiant de son côté de « grave erreur » la suspension par la Russie de sa participation au traité sur le désarmement nucléaire New Start.

Sebastian Smith Agence France-Presse

Kyiv et ses alliés espèrent pour leur part recueillir le soutien le plus large possible à une résolution qui doit être examinée le même jour par l’Assemblée générale de l’ONU appelant à une paix « juste et durable », un an après le début de l’invasion russe.

Interrogé à Varsovie sur l’annonce de Vladimir Poutine la veille concernant New Start, le président américain a brièvement répondu : « grave erreur ».

Le chef de l’État russe avait marqué mardi les esprits en annonçant la suspension de ce traité signé en 2010, le dernier accord bilatéral du genre liant Russes et Américains.

Joe Biden s’exprimait avant de rencontrer les dirigeants de pays de l’OTAN d’Europe centrale et de l’Est (B9, la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie), en présence du secrétaire général de l’Alliance atlantique Jens Stoltenberg.

Ce dernier a estimé à cette occasion qu’il fallait « maintenir et intensifier » le soutien à l’Ukraine et lui fournir « ce dont elle a besoin pour l’emporter ».

Dans une déclaration commune, les neuf pays ont souligné qu’ils continueraient à renforcer leur « posture de dissuasion et de défense sur tout le flanc oriental, de la Baltique à la mer Noire ».

M. Biden a quitté la Pologne après cette réunion.

« Nos terres historiques »

Le même jour, Vladimir Poutine a fait une apparition de quelques minutes au stade Loujniki à Moscou où se déroulait un grand concert patriotique.

« Aujourd’hui, la hiérarchie [militaire] m’a dit que des combats étaient en cours au sein de nos terres historiques pour notre peuple », a-t-il lancé, sur scène, devant des dizaines de milliers de ses compatriotes.

PHOTO SPUTNIK/MIKHAIL METZEL, FOURNIE À REUTERS Vladimir Poutine a fait une apparition de quelques minutes au stade Loujniki à Moscou où se déroulait un grand concert patriotique.

Il a rendu hommage aux militaires russes déployés en Ukraine qui « se battent avec héroïsme, courage et valeur : nous sommes fiers d’eux ».

« Le président a vraiment besoin de notre soutien en ce moment. […] Il va dans la bonne direction », a déclaré Vladimir Ziablitski, 59 ans, qui a spécialement fait le déplacement de sa région de Kémérovo, à 3000 kilomètres de la capitale, pour assister à l’évènement.

Mardi, Vladimir Poutine avait prononcé un virulent discours, jurant de poursuivre « méthodiquement » l’assaut déclenché en Ukraine et accusant les Occidentaux de vouloir « en finir avec nous une bonne fois pour toutes ».

Joe Biden lui avait répondu peu après que l’Occident ne « complotait pas pour attaquer la Russie ».

Wang Yi à Moscou

À Moscou, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a été reçu mercredi au Kremlin, après s’être entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Et ce après que les États-Unis et l’OTAN ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les Chinois se préparaient, ce qu’ils ont démenti, à fournir à la Russie des armes pour poursuivre ses opérations militaires en Ukraine.

PHOTO FOURNIE PAR SPUTNIK, VIA REUTERS Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, et le président russe, Vladimir Poutine

« Les partenaires chinois nous ont fait part de leurs réflexions sur les causes profondes de la crise ukrainienne, ainsi que sur leurs approches pour son règlement politique », a commenté le ministère russe des Affaires étrangères, à l’issue des entretiens.

« Il n’a pas été question d’un “plan” [de paix] séparé », a-t-il toutefois relevé.

Pékin a promis de rendre publique cette semaine sa proposition pour mettre fin au conflit en Ukraine, à temps pour le premier anniversaire du déclenchement de l’offensive russe en Ukraine le 24 février 2022.

« La Chine ne nous a pas consultés », a à cet égard réagi un haut responsable ukrainien qui a requis l’anonymat devant plusieurs médias, dont l’AFP.

Il a prévenu qu’aucun plan de paix ne devrait franchir « les lignes rouges » fixées par Kyiv, qui refuse en particulier de faire d’éventuelles concessions territoriales à la Russie qui occupe des régions dans l’est et le sud de l’Ukraine, comme la péninsule de Crimée.

Wang Yi a quant à lui exprimé la volonté de Pékin de « renforcer le partenariat stratégique […] et la coopération tous azimuts » avec la Russie.