L’annonce mercredi de son départ à 52 ans en raison d’un manque d’énergie laisse un immense vide. En huit années au pouvoir, Nicola Sturgeon, arrivée après la victoire du « non » au référendum d’autodétermination de 2014, avait réussi à relancer son camp défait et à accumuler les succès électoraux.

(Édimbourg) « Si elle ne peut pas diriger l’Écosse, qui le peut ? » Les indépendantistes écossais sont à la recherche d’un nouveau dirigeant après la démission surprise cette semaine de la première ministre Nicola Sturgeon, qui soulève de nombreuses interrogations sur l’avenir de leur combat.

Stuart GRAHAM avec Valentine GRAVELEAU à Londres Agence France-Presse

Qui au sein du parti national écossais (SNP) pourra désormais porter le rêve de l’indépendance écossaise face au gouvernement conservateur de Londres ?

« Il n’y a pas de garantie que la campagne débouche sur un dirigeant qui peut accroître le soutien à l’indépendance. Il n’y a pas de successeur clair. Parmi les prétendants possibles, il n’y en a pas un qui a démontré un talent politique et rhétorique comme Sturgeon », résume dans le quotidien Times le politologue britannique John Curtice.

« Sans aucun doute, Nicola Sturgeon est la meilleure militante pour le SNP et elle a été une remarquable communicante », abonde James Mitchell de l’université d’Édimbourg.

Mais « le soutien à l’indépendance n’a pas augmenté autant qu’elle l’avait prédit. Elle n’a pas été en mesure de répondre à certaines questions très délicates concernant l’indépendance, les retraites, l’Union européenne, la monnaie », tempère cet expert. « Toute une série de questions qui peuvent avoir un impact sur les finances publiques d’une Écosse indépendante ».

Après une décision de la Cour suprême l’année dernière confortant Londres dans son refus d’organiser une nouvelle consultation – réclamée par le SNP qui estime que le Brexit a changé la donne –, Nicola Sturgeon avait appelé à faire des prochaines législatives britanniques l’année prochaine un « référendum de facto », une perspective controversée au SNP et parmi l’électorat.

« Pause »

Un congrès consacré à cette question devrait avoir lieu le mois prochain, mais certains responsables indépendantistes appellent déjà à le reporter alors que les sondages indiquent une baisse du soutien à l’indépendance.

Le SNP doit « mettre en pause » le combat pour l’indépendance écossaise afin de « donner à notre nouveau dirigeant l’opportunité et l’espace pour définir sa vision », a ainsi estimé sur la BBC le patron du parti au Parlement britannique, Stephen Flynn.

Les responsables du SNP devaient se retrouver jeudi soir pour déterminer les modalités et le calendrier des élections pour trouver un successeur à Mme Sturgeon. La dernière fois qu’un tel scrutin a eu lieu, en 2004, la campagne avait duré deux mois et demi.

Mais « si [Nicola Sturgeon] ne peut pas diriger l’Écosse, qui le peut ? », s’interroge le magazine politique The Spectator. Parmi les prétendants potentiels figurent l’adjoint de Nicola Sturgeon, John Swinney, la jeune ministre des Finances, Kate Forbes, le ministre de la Santé, Humza Yousaf ou encore l’ancien député, Angus Robertson.

À l’approche des législatives au Royaume-Uni, certains estiment que les incertitudes sur une nouvelle direction pourraient faire les affaires du parti travailliste, en force dans les sondages, mais à la peine en Écosse face au puissant SNP ancré à gauche.

« Le contexte politique britannique est en train de changer. Le SNP se porte bien quand les Tories se portent bien et la perspective d’un gouvernement travailliste va nuire au SNP », estime James Mitchell.

« La fenêtre se referme peut-être pour le SNP », a-t-il ajouté même si selon lui « le SNP ne va pas disparaître, loin de là.

Nicola Sturgeon a annoncé son départ en expliquant ne plus avoir » l’énergie « pour assurer son rôle. Longtemps populaire, elle a été récemment fragilisée par une loi controversée permettant le changement de genre dès 16 ans et sans avis médical. Dans la foulée, l’emprisonnement dans un établissement pour femmes d’une femme transgenre condamnée pour le viol d’une femme avant sa transition a fait scandale, la plaçant sur la défensive.

La première ministre a indiqué qu’elle resterait en poste jusqu’à ce qu’un nouveau dirigeant soit désigné et qu’elle garderait son poste de députée au Parlement écossais jusqu’aux prochaines élections prévues en 2026.