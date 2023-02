Séisme en Turquie et en Syrie

Les autorités face au défi d'aider les sans-abris

(Antakya) Dans les gravats et les décombres, des centaines de milliers de sans-abris affrontaient mardi la faim et le froid en Turquie et en Syrie, les autorités tentant d’atténuer la catastrophe humanitaire plus de 200 heures après le puissant séisme dont le bilan dépasse désormais les 35 000 morts.