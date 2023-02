L’OTAN n’exclut pas des adhésions séparées pour la Suède et la Finlande

(Bruxelles) Le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg a assuré mardi « travailler dur » pour obtenir « le plus rapidement possible » les dernières ratifications des adhésions de la Suède et de la Finlande à l’OTAN par la Turquie et la Hongrie, sans écarter des adhésions séparées.