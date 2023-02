Royaume-Uni

Le premier ministre promet une énergie plus propre et moins chère

(Londres) Le premier ministre britannique Rishi Sunak a profité mardi d’un mini-remaniement pour créer un nouveau ministère dédié à la Sécurité énergétique et à la Neutralité carbone, promettant aux Britanniques une énergie plus verte et des factures moins salées.