Le premier ministre britannique Rishi Sunak et Grant Shapps, le nouveau ministre de la Sécurité énergétique et la Neutralité carbone

Le premier ministre promet une énergie plus propre et moins chère

(Londres) Le premier ministre britannique Rishi Sunak a profité mardi d’un mini-remaniement pour créer un nouveau ministère dédié à la Sécurité énergétique et à la Neutralité carbone, promettant aux Britanniques une énergie plus verte et des factures moins salées.

Agence France-Presse

La création de ce nouveau ministère va permettre de « réduire les factures d’énergie », « produire plus d’énergie ici » pour plus d’« indépendance et de sécurité », a déclaré le chef du gouvernement à des journalistes, mettant en avant la nécessité de ne pas dépendre de « pays hostiles » mise en évidence par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

À travers cette annonce, Rishi Sunak essaie de reprendre la main à l’occasion d’un remaniement provoqué par le limogeage du président du parti conservateur Nadhim Zahawi, ministre sans portefeuille.

Celui-ci avait été congédié par Rishi Sunak après une enquête mettant en avant le manque de transparence de Nadhim Zahawi dans ses démêlés avec le fisc. Greg Hands, jusqu’alors secrétaire d’État au ministère du Commerce international, a été nommé pour lui succéder à la présidence du parti conservateur et devra ainsi coordonner l’action du parti au pouvoir depuis 13 ans et au plus bas dans les sondages à l’approche des législatives dans moins de deux ans.

Cette nomination a entraîné un léger remaniement marqué par la création de quatre ministères, alors que Rishi Sunak, au pouvoir depuis un peu plus de 100 jours, est fragilisé par une succession d’affaires embarrassantes au sein de son gouvernement et une crise sociale qui dure, avec des grèves à répétition.

Le précédent chef du Parti conservateur, Nadim Zahawi a été limogé après s’être rendu coupable d’une « violation grave du code ministériel » selon Rishi Sunak. Il avait trouvé un accord de principe avec le fisc en août 2022, alors qu’il était ministre des Finances de Boris Johnson, avant de l’entériner le mois suivant.

Selon la presse, Nadhim Zahawi a réglé ce qu’il devait au fisc, assorti de pénalités, pour près de cinq millions de livres sterling (5,7 millions d’euros).

Avec le remaniement, Grant Shapps, qui était depuis octobre le ministre des Entreprises et de l’Énergie, devient ministre de la Sécurité énergétique et la Neutralité carbone.

Greenpeace a estimé que celui-ci serait « aussi utile que redisposer les chaises longues sur le Titanic ».

« C’est la politique du gouvernement et le sous-investissement qui empêchent une véritable action sur les crises du climat et de l’énergie, pas les ministères ou les ministres en place », a déclaré Doug Parr, de Greenpeace Royaume-Uni.

Parmi les autres nominations, Kemi Badenoch devient ministre des Entreprises et du Commerce.