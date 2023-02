(Athènes) Athènes s’est couverte de blanc lundi avec des chutes de neige qui ont entrainé des perturbations dans les transports et la fermeture des écoles et des tribunaux.

Agence France-Presse

Dans la capitale grecque peu habituée aux hivers rigoureux, les établissements scolaires et crèches resteront fermés lundi face à la tempête baptisée Barbara par la météo grecque, qui a commencé à sévir durant le week-end dans le nord du pays et dans l’archipel des Sporades.

« Une vague de froid entamée dans l’Europe du Nord il y a une semaine traverse actuellement le Sud et l’Est de l’Europe, affectant surtout le Sud et l’Est de la Grèce et la Turquie », a indiqué à l’AFP le météorologue Kostas Lagouvardos.

Avec une moyenne de températures entre 4 et 5 degrés Celsius à Athènes, cette vague de froid va se poursuivre les prochains jours, a-t-il ajouté.

Le gouvernement a incité les habitants à réduire leurs déplacements et à télétravailler alors que les autorités veulent éviter de répéter le chaos provoqué par d’importantes chutes de neige l’an dernier.

Le trafic du métro à destination et au départ de l’aéroport international d’Athènes, situé à 30 km à l’est du centre, a été interrompu pour quelques heures lundi matin avant de rouvrir en fin matinée, selon la société gérante, Attiko metro.

Devant les importantes chutes de neige dans la nuit de dimanche à lundi, la route menant de la banlieue Nord d’Athènes à l’aéroport avait été fermée à la circulation avant de rouvrir en fin matinée. Dimanche soir, l’autoroute reliant Athènes au Nord du pays avait également fermé avant de reprendre lundi à midi.

Dans un message d’alerte envoyé sur les téléphones portables, la Protection civile grecque a averti que « de fortes chutes de neige » étaient attendues jusqu’en milieu de journée en Attique, la région autour d’Athènes.

Elle a enjoint la population à réduire « drastiquement » ses déplacements.

Les examens universitaires dans la région de l’Attique ont également été reportés et les supermarchés, les pharmacies et les stations-service fermeront leurs portes dès 18 heures locales (11 h heure de l’Est).

Tous les habitants des régions touchées par la tempête ont reçu samedi et dimanche des messages d’alerte sur leurs téléphones portables.

Une tempête avec de fortes chutes de neige avait précipité la Grèce dans le chaos durant l’hiver 2022 et le gouvernement avait été accusé d’incurie.

Sur le périphérique d’Athènes, quelque 3500 automobilistes étaient restés bloqués à cause de la neige, suscitant l’indignation.

Plus de 200 000 foyers et commerces avaient également été privés de courant depuis le début de la tempête.