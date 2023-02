Guerre en Ukraine, jour 347

Les armes de longue portée occidentales ne viseront pas le territoire russe, assure Kyiv

(Bakhmout) Des « combats acharnés » se déroulent dimanche à Bakhmout, le point chaud du front dans l’est de l’Ukraine, et Kyiv réclame avec insistance aux Occidentaux des avions de combat face à une situation militaire de plus en plus difficile.