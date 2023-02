(Prague) Le président désigné tchèque Petr Pavel, un ancien général de l’OTAN, a déclaré jeudi à l’AFP qu’il ne devrait y avoir « aucune limite » à l’aide militaire de l’Occident à l’Ukraine ravagée par la guerre, exhortant les alliés à faire preuve de plus de courage.

Jan FLEMR Agence France-Presse

M. Pavel, qui a dirigé le comité militaire de l’OTAN de 2015 à 2018, a remporté l'élection présidentielle samedi et prêtera serment le 9 mars.

Dans un entretien accordé à l’AFP, M. Pavel, 61 ans, a déclaré que l’Occident devrait fournir à l’Ukraine, qui lutte contre une invasion russe, tous les types d’armes, à l’exception du nucléaire.

« En ce qui concerne les armes conventionnelles, je ne vois vraiment aucune raison de fixer des limites », a-t-il déclaré.

« L’Ukraine ne peut pas combattre un adversaire aussi dur sans des blindés, des drones, une artillerie et des missiles à plus longue portée, ni sans, peut-être, des avions supersoniques », a-t-il ajouté.

Les alliés occidentaux, dont la République tchèque, ont fourni à l’Ukraine une aide militaire substantielle depuis le début de l’invasion le 24 février 2022.

Selon M. Pavel il fallait faire preuve de plus de courage, car « certains pays ont une position un peu réservée » sur les livraisons d’armes modernes.

« Si nous voulons adopter une position unique, qui nous donne les meilleures chances de succès, nous devrions agir de manière unie sur ces questions », a-t-il déclaré, se référant à la proposition de la Pologne d’envoyer des avions de combat F-16 en Ukraine, si cette initiative était soutenue par l’ensemble de l’OTAN.

« Tous les moyens »

« Nous devrions fournir à l’Ukraine tous les moyens pour l’aider à repousser l’armée russe hors de son territoire par ses propres moyens », a dit M. Pavel.

Au lendemain du scrutin, le président désigné s’est entretenu au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour l’assurer du soutien de son pays.

Il a également déclaré qu’il prévoyait de se rendre en Ukraine avec son homologue slovaque Zuzana Caputova au printemps.

« Il est important de montrer un soutien continu à l’Ukraine, de souligner toutes les bonnes choses et la volonté de poursuivre notre initiative vis-à-vis de l’Ukraine. Je pense que c’est ce que l’Ukraine a besoin d’entendre », a déclaré M. Pavel.

La République tchèque, membre de l’UE et de l’OTAN de 10,5 millions d’habitants, a jusqu’à présent fourni à l’Ukraine une aide militaire d’une valeur de 217 millions de dollars, a indiqué jeudi le ministère de la Défense.

M. Pavel a également soutenu la candidature de l’Ukraine à l’UE et à l’OTAN une fois la guerre terminée.

« Si nous percevons l’OTAN et l’UE comme une zone de stabilité, de coopération, de bonnes relations, alors nous devrions permettre à un autre grand pays européen de nous rejoindre », a déclaré M. Pavel.

« Et ce n’est pas seulement qu’elle mérite d’y adhérer, mais nous en profiterons également, tout comme la Russie lorsqu’elle sera en mesure de rétablir à nouveau des relations normales avec l’Occident. »

« Volonté politique »

Selon lui, l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN n’est qu’« une question de volonté politique » une fois la guerre terminée.

« En termes d’accord sur les valeurs, d’intérêts stratégiques à long terme, d’interopérabilité technologique entre l’OTAN et l’armée ukrainienne, je pense que l’Ukraine a déjà rempli les conditions. »

En outre, « en ce qui concerne le conflit qui s’éternise et la dernière phase de cette guerre vraiment chaude, l’Ukraine et son armée seront l’armée la plus expérimentée, la mieux préparée en Europe », a ajouté M. Pavel.

Selon lui, la guerre doit prendre fin avec le retrait de la Russie, des pourparlers de paix, la reconstruction de l’Ukraine et des enquêtes sur les crimes de guerre.

« Nous devrons amener la Russie à cela, non seulement en poursuivant le soutien à l’Ukraine, mais aussi en étant très stricts dans la mise en œuvre des sanctions contre la Russie », a-t-il indiqué.

« C’est le seul moyen de faire comprendre à la Russie qu’elle a agi à l’encontre des normes, et que dans le monde civilisé du 21e siècle, même un grand pays comme la Russie ne peut ignorer les normes de la communauté mondiale. »