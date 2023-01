(Kyiv) L’Ukraine a annoncé mardi que les Occidentaux s’étaient déjà engagés à livrer « entre 120 et 140 » chars pour repousser l’armée russe qui a récemment intensifié son offensive, revendiquant la prise d’un nouveau village près du point chaud de Bakhmout.

Kyiv avait précédemment indiqué qu’il lui faudrait plusieurs centaines de ces chars lourds, des missiles de longue portée et des avions pour pouvoir monter des contre-offensives à même de reconquérir les territoires ukrainiens occupés par la Russie.

Le président américain Joe Biden a lui indiqué mardi qu’il allait en discuter avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.

« Nous allons parler », a-t-il dit à un groupe de journalistes à la Maison-Blanche après avoir affirmé, la veille, que Washington ne fournirait pas d’avions de combat F-16 à son allié ukrainien.

Après de longues tergiversations, Américains et Allemands ont décidé de livrer des dizaines de leurs chars les plus modernes, mais ils ont jusqu’ici refusé de livrer avions et missiles de longue portée.

Hésitations occidentales

« Lors de la “première vague de contributions”, les forces armées ukrainiennes recevront entre 120 et 140 chars modernes de modèles occidentaux », a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, dans une vidéo sur Facebook, rappelant qu’il s’agissait de Leopard 2 de conception allemande, de Challenger 2 britanniques et d’Abrams américains.

C’est la première fois que Kyiv révèle le nombre total des blindés lourds modernes promis par ses alliés occidentaux.

Le Royaume-Uni compte fournir des Challenger fin mars, l’Allemagne entend envoyer de premiers Leopard 2 « fin mars, début avril » et Washington a annoncé l’envoi de 31 Abrams. D’autres pays européens, comme la Pologne, prévoient d’envoyer aussi leurs Leopard.

Mais le processus de livraison pourrait prendre des mois, selon plusieurs chancelleries, du fait des besoins de maintenance et de formation des soldats ukrainiens.

D’autres pays, comme la France, hésitent à ce stade à puiser dans leur stock, de crainte d’affaiblir leurs capacités militaires.

Paris a en revanche annoncé mardi que la France allait fournir à l’Ukraine douze canons Caesar de 155 mm supplémentaires, en plus des 18 déjà livrés.

Mais ces pièces très précises n’ont pas la portée de plus de cent kilomètres dont l’Ukraine dit avoir besoin pour détruire les lignes d’approvisionnement et les dépôts de munitions russes.

Les Occidentaux craignent qu’un soutien militaire encore plus massif puisse pousser le Kremlin à l’escalade, alors que la Russie martèle qu’Américains et Européens lui ont déclaré une guerre par procuration.

De nombreux observateurs estiment que Moscou et Kyiv préparent chacun une offensive à la fin de l’hiver ou au printemps.

Sur le terrain, les forces russes semblent déterminées à reprendre l’initiative, après les revers de l’automne qui les ont forcées à la retraite dans le nord-est et le sud du pays.

Les troupes de Moscou ont notamment redoublé d’efforts pour tenter de conquérir Bakhmout, ville qui est le théâtre d’une bataille acharnée depuis l’été dernier, au prix de destructions et de pertes militaires très importantes.

Village détruit

Les paramilitaires du groupe russe Wagner ont été placés en tête de cette offensive, et ils auraient conquis un nouveau village.

Mardi, le ministère russe de la Défense a revendiqué dans son point de situation quotidien que « la localité de Blagodatné avait été libérée » après une offensive d’« unités d’assaut de volontaires » appuyées par l’aviation et l’artillerie.

Les volontaires sont l’euphémisme utilisé en Russie s’agissant des groupes paramilitaires combattant avec l’armée.

D’ailleurs, le patron de Wagner, le sulfureux Evguéni Prigojine, avait déjà revendiqué la prise de Blagodatné samedi, ce que Kyiv avait démenti.

Ses hommes ont par ailleurs conquis en janvier la petite ville de Soledar, au prix de lourdes pertes, et des villages avoisinants.

Les forces ukrainiennes assurent cependant que Bakhmout reste fermement sous leur contrôle.

« Les troupes russes ont été incapables de couper la route de ravitaillement des forces armées » ukrainiennes, a affirmé un porte-parole militaire ukrainien, Serguiï Tcherevaty.

Les forces russes ont également lancé une offensive 150 km plus au sud pour prendre Vougledar, une ville d’environ 15 000 habitants avant-guerre située au sud-ouest de Donetsk.

À une dizaine de kilomètres plus au nord de Soledar, la bourgade sous contrôle ukrainien de Bogoyavlenka est largement détruite, privée d’électricité et d’eau, ont constaté mardi les journalistes de l’AFP, également témoins d’échange de violents tirs d’artillerie.

Un sommet Ukraine-Union européenne prévu vendredi à Kyiv

Le premier ministre Denys Chmygal a confirmé mardi la tenue d’un sommet Ukraine-Union européenne vendredi à Kyiv, soit un jour après des « consultations intergouvernementales » entre Kyiv et la Commission européenne qui auront lieu « pour la première fois de notre histoire ».

« Le fait que ce sommet se tienne à Kyiv est un signal fort adressé tant à nos partenaires qu’à nos ennemis », a déclaré M. Chmygal lors d’une réunion gouvernementale, disant « attendre du sommet une évaluation intermédiaire positive de nos efforts pour l’intégration européenne ».

Ce sont « deux évènements extrêmement importants concernant l’intégration européenne de l’Ukraine », a-t-il martelé.

Les pourparlers de jeudi et le sommet de vendredi doivent permettre à « l’Europe de croire en la victoire de l’Ukraine », tout en « soutenant notre mouvement rapide vers l’adhésion à l’UE », a insisté mardi Denys Chmygal.

« Aux ennemis : c’est un signal sur la futilité de leurs efforts pour semer la discorde dans la coalition soutenant l’Ukraine et faire avorter notre intégration euro-atlantique », a-t-il fait valoir, alors que la Russie avait en partie justifié son invasion de l’Ukraine par le risque, selon elle, que représentait un éventuel rapprochement de Kyiv avec l’OTAN.

Selon M. Chmygal, « nous voulons créer une feuille de route détaillée sur la manière de parcourir le chemin de l’intégration européenne aussi rapidement que possible ».

Il a notamment cité l’accès au marché économique européen comme « fondamentalement important » pour Kyiv, alors que l’économie ukrainienne s’est effondrée depuis un an.

Fin juin 2022, l’Ukraine avait reçu le statut de candidat officiel à l’adhésion à l’Union européenne, un geste symbolique fort, quatre mois après le début de l’invasion russe. Cette procédure peut toutefois prendre des années avant d’aboutir.