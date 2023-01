(Berlin) Sous pression depuis des semaines, le chancelier allemand Olaf Scholz a donné mercredi son aval à l’envoi de chars lourds Leopard 2 à l’Ukraine, qui espère en recevoir « beaucoup », tandis que la Russie a dénoncé une décision « extrêmement dangereuse »

Agence France-Presse

« Un premier pas a été fait », a aussitôt commenté Andriï Iermak, le chef de l’administration présidentielle ukrainienne.

« Nous avons besoin de beaucoup de Leopard », a-t-il toutefois souligné, réclamant qu’une « coalition » internationale fournisse des chars lourds à son pays.

« C’est une décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation », a quant à lui réagi l’ambassadeur de Russie à Berlin Sergueï Netchaev.

« Cela nous persuade une fois encore que l’Allemagne, à l’instar de ses alliés les plus proches, ne veut pas d’une solution diplomatique à la crise ukrainienne et qu’elle veut une escalade permanente », a-t-il encore dit.

Le gouvernement allemand a décidé en conseil des ministres de « mettre à la disposition des forces ukrainiennes des chars de type “Leopard 2” », avait peu auparavant annoncé le porte-parole du chancelier Steffen Hebestreit.

L’Allemagne va à la fois envoyer 14 Leopard 2 de type 2A6 issus des stocks de son armée, la Bundeswehr, et autoriser ses alliés occidentaux disposant de ces blindés de fabrication allemande à faire de même.

« L’objectif consiste à rassembler aussi vite que possible deux compagnies de Leopard 2 », a ajouté le porte-parole, précisant que la formation des soldats ukrainiens à l’utilisation de ces blindés allait commencer « rapidement » sur le territoire allemand.

« Selon nos possibilités »

« Cette décision est conforme à notre engagement de soutenir l’Ukraine selon nos possibilités. Nous agissons en étroite collaboration au niveau international », a commenté Olaf Scholz, cité dans le même communiqué.

Le chancelier, critiqué en Allemagne et à l’étranger pour ses tergiversations ces dernières semaines, devait s’exprimer plus en détail devant la chambre basse du parlement, le Bundestag, à partir de 7 h (heure de l’Est).

Les médias allemands avaient déjà largement éventé la décision. Selon Der Spiegel et le quotidien die Welt notamment, la coalition de nations voulant transférer des Leopard comprend également le Danemark, les Pays-Bas ou encore l’Espagne, en plus de la Pologne et de la Finlande qui l’avaient déjà annoncé publiquement.

Les Leopard vont « renforcer la capacité défensive » de l’Ukraine, s’est réjoui Londres après la décision. La France et la Pologne ont également salué le geste de Berlin.

D’autant que les troupes russes ont revendiqué mercredi des avancées à Bakhmout, à l’épicentre du conflit dans l’est de l’Ukraine où des combats se déroulent dans certains quartiers, selon un responsable de l’occupation russe.

Mercredi, l’armée ukrainienne a aussi admis avoir cédé Soledar, une cité voisine de Bakhmout, deux semaines après l’annonce de sa prise par Moscou.

Pas de cavalier seul

Pressé de toute part d’agir, Olaf Scholz est resté fidèle à son mantra consistant à éviter tout cavalier seul en matière de livraison d’armes à l’Ukraine.

Selon les observateurs, ces chars, dont Kyiv réclame des centaines d’exemplaires, sont susceptibles de donner un avantage aux troupes ukrainiennes face au rouleau compresseur russe sur le front est.

« Il ne s’agit pas seulement de cinq, dix ou quinze chars. Le besoin est plus grand », avait à cet égard rappelé mardi le chef de l’État Volodymyr Zelensky.

Pour le Kremlin, en revanche, les Occidentaux « surestiment le potentiel que (les chars) pourraient donner à l’armée ukrainienne », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Ces chars vont brûler comme tous les autres », a-t-il ajouté.

« Provocation flagrante »

La crainte d’une escalade militaire avec Moscou et ses réticences à faire assumer à l’Allemagne un leadership dans le camp occidental expliquent les hésitations du chancelier Scholz, selon des analystes.

Lundi, la Pologne avait prévenu qu’elle était prête à exporter ses chars en Ukraine sans attendre l’autorisation de Berlin.

Outre les Leopard, l’Ukraine devrait recevoir d’autres chars d’assaut.

Le Royaume-Uni a déjà annoncé la livraison à l’Ukraine de 14 chars lourds Challenger 2. Et selon le Wall Street Journal, qui cite des responsables américains, les États-Unis envisagent finalement de livrer à Kyiv des chars d’assaut Abrams M1, ce qu’ils refusaient jusqu’à présent de faire, évoquant des problèmes de maintenance et de formation.

« Si les États-Unis décident de livrer des chars, il sera impossible de justifier un tel acte par des arguments liés aux “armes défensives”. Il s’agirait d’une nouvelle provocation flagrante à l’encontre de la Fédération de Russie », a averti sur Facebook l’ambassadeur russe à Washington, Anatoly Antonov.

Sur le front, deux travailleurs humanitaires britanniques, Chris Parry, 28 ans, et Andrew Bagshaw, 47 ans, ont par ailleurs été tués pendant qu’ils tentaient d’évacuer sous les bombardements des habitants de Soledar, dans l’est de l’Ukraine, ont annoncé mardi leurs familles.

PHOTO ANATOLII STEPANOV, AGENCE FRANCE-PRESSE Des soldats ukrainiens lors d'un entraînement dans la région de Donetsk, le 21 janvier 2023.

L’Ukraine alourdit les peines pour désobéissance et désertion dans l’armée

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promulgué mercredi une loi alourdissant les peines encourues par les militaires pour désobéissance et désertion, en pleine invasion russe, un texte critiqué par les défenseurs des droits humains.

Selon le texte publié sur le site du Parlement ukrainien qui l’avait adopté en décembre, les faits concernés comprennent le refus d’obéir à un ordre, les menaces envers un commandant, la désertion et la fuite du champ de bataille ou encore la consommation d’alcool.

Il interdit notamment aux tribunaux de réduire les peines ou d’accorder des peines conditionnelles aux militaires reconnus coupables. Cette disposition a suscité de vives critiques même si la lourdeur des peines n’a pas beaucoup changé aux termes de la nouvelle loi.

Les soldats ukrainiens encourent jusqu’à 12 ans de prison pour désertion, jusqu’à dix ans pour désobéissance ou refus de combattre et jusqu’à sept ans pour menace envers un supérieur.

Lors de sa discussion au Parlement, le texte avait été critiqué par les défenseurs des droits humains et plusieurs organisations avaient appelé le président à ne pas le signer.

Une pétition d’opposition à la loi enregistrée sur le site de la présidence avait rassemblé près de 35 000 signatures en décembre.

« Au lieu de remercier les militaires, qui ont repoussé une invasion russe à grande échelle pendant près d’un an et mis en œuvre des opérations réussies pour libérer le territoire, nous obtenons des peines de prison pour le moindre désaccord ou remarque aux commandants », accuse cette pétition.

Le projet de loi a en revanche été soutenu par le chef d’état-major ukrainien Valery Zaloujny.

Selon lui, les commandants sur le terrain ont « exigé une solution systématique à cet ensemble de problèmes » et « dans des conditions de guerre, des décisions rapides et efficaces sont nécessaires ».

« L’armée est disciplinée. Et si des lacunes dans la législation ne garantissent pas son respect […] cela entraîne une augmentation des pertes », a-t-il indiqué en décembre sur Telegram.

PHOTO ANATOLII STEPANOV, AGENCE FRANCE-PRESSE Des casques de soldats ukrainiens aux abords d'une route à Soledar, le 14 janvier 2023.

L’armée ukrainienne admet avoir cédé Soledar aux forces russes

L’armée ukrainienne a admis mercredi avoir cédé aux Russes la ville de Soledar, dans l’est du pays, deux semaines après l’annonce de sa prise par Moscou.

« Après des mois de combats difficiles […], les forces armées ukrainiennes l’ont quittée » pour « se replier sur des positions préparées », a indiqué à l’AFP le porte-parole militaire de la zone est Serguiï Tcherevaty, refusant cependant de préciser quand cette retraite a eu lieu.

Le groupe paramilitaire russe Wagner avait annoncé avoir pris Soledar dès le 11 janvier, suivi par l’armée russe le 13. Cette petite ville de la région de Donetsk de 11 000 habitants avant la guerre, connue pour ses mines de sel, est située à proximité de Bakhmout, autre point chaud de l’est ukrainien.

Les Ukrainiens avaient jusqu’à présent refusé de reconnaître la perte de la ville.

L’importance stratégique de Soledar a été contestée, le centre de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW) estimant ainsi qu’il ne s’agissait « pas un développement significatif sur le plan opérationnel ».

L’armée russe présente en revanche la conquête de Soledar comme une étape clé pour encercler la ville voisine de Bakhmout, qu’elle cherche à capturer depuis l’été et où les deux camps sont confrontés à de lourdes pertes.

Le recul de Soledar a été « contrôlé, aucun encerclement ou capture massive de nos militaires n’a eu lieu », a de son côté assuré M. Tcherevaty, qui a démenti toute « fuite » des soldats ukrainiens.

Avant de reculer, les troupes ukrainiennes « ont infligé des pertes incroyables » aux Russes, a-t-il encore assuré, soulignant que la stratégie ukrainienne dans cette zone consistait à « user l’ennemi ».

Un responsable de l’occupation russe dans l’est de l’Ukraine a revendiqué mercredi une avancée des troupes russes à Bakhmout, citant la prise de Soledar comme facteur déterminant.

Selon M. Tcherevaty cependant, ces affirmations « ne correspondent pas à la réalité ». « Les combats se poursuivent. La situation est difficile, mais sous contrôle », a-t-il ajouté.