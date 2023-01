« Nous lançons un appel à tous les États partenaires qui ont déjà fourni ou envisagent de fournir une aide militaire, en les appelant à renforcer considérablement leur contribution », ont réclamé dans un communiqué commun les ministres ukrainiens de la Défense et des Affaires étrangères, Oleksiï Reznikov et Dmytro Kouleba.

(Kyiv) L’Ukraine a appelé jeudi ses alliés occidentaux à « considérablement renforcer » leurs livraisons d’armements pour faire face à l’armée russe, visant nommément douze pays, dont l’Allemagne et la Turquie, qui possèdent des chars Leopard que Kyiv réclame inlassablement.

Agence France-Presse

« Nous lançons un appel à tous les États partenaires qui ont déjà fourni ou envisagent de fournir une aide militaire, en les appelant à renforcer considérablement leur contribution », ont réclamé dans un communiqué commun les ministres ukrainiens de la Défense et des Affaires étrangères, Oleksiï Reznikov et Dmytro Kouleba.

Les deux ministres ont exhorté la douzaine de pays, dont la Turquie – qui se pose comme médiatrice dans le conflit – et l’Allemagne – qui tarde à répondre aux demandes de Kyiv selon les Ukrainiens –, à fournir au plus vite des chars Leopard 2, « l’un des besoins les plus pressants et les plus urgents » pour l’armée ukrainienne.

Cet appel intervient à la veille d’une réunion cruciale du groupe de contact pour l’Ukraine à Ramstein, en Allemagne, pour coordonner la poursuite de l’aide à Kyiv, au moment où l’armée russe jette ses forces dans la bataille de Bakhmout (est).

L’aide militaire internationale doit ainsi être « portée à un nouveau niveau en termes de qualité », ont demandé MM. Reznikov et Kouleba.

À ce stade, « la Russie conserve un avantage quantitatif substantiel en matière de troupes, d’armes et d’équipements militaires », ont-ils toutefois déploré, malgré une aide financière et militaire occidentale déjà très importante.

« Nous appelons tous ces pays et d’autres pays possédant les capacités appropriées à se joindre à l’initiative de création d’une coalition internationale de chars pour soutenir l’Ukraine », ont donc exhorté les deux ministres jeudi.

Ils ont aussi affirmé « garantir » que l’Ukraine « utilisera ces armes de manière responsable et exclusivement dans le but de protéger l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues ».

MM. Reznikov et Kouleba ont par ailleurs « salué » la « décision audacieuse et bienvenue du Royaume-Uni » annoncée samedi dernier « de transférer le premier escadron de chars Challenger 2 en Ukraine ».

« Cependant, cela ne suffit pas pour atteindre les objectifs opérationnels », ont-ils plaidé dans leur communiqué conjoint. « Le Kremlin est déterminé à intensifier encore plus les hostilités » et « n’a pas changé ses objectifs concernant l’Ukraine, qui sont de (la) détruire », ont-ils mis en garde.

La Suède va donner à l’Ukraine des canons Archer et des blindés d’infanterie

La Suède a décidé de livrer à l’armée ukrainienne des canons automoteurs à longue portée de modèle Archer, un équipement moderne réclamé par Kyiv depuis de nombreux mois, ainsi que des blindés légers, a annoncé jeudi le gouvernement.

Après une réunion du gouvernement, le premier ministre suédois Ulf Kristersson a annoncé lors d’une conférence de presse « la première décision de commencer à livrer des systèmes d’artillerie Archer à l’Ukraine » pour l’aider contre la Russie.

La Suède, qui a rompu avec l’Ukraine avec sa doctrine de ne pas livrer d’armement à un pays en guerre, va également envoyer 50 blindés de combat d’infanterie CV-90 ainsi que des missiles antichars portables NLAW, a annoncé le gouvernement.

Ces annonces interviennent au moment où les pays occidentaux multiplient les annonces d’envoi d’armes lourdes à l’Ukraine.

« Le soutien militaire est décisif », a affirmé le premier ministre Kristersson car « il peut changer celui qui prend l’initiative dans l’hiver à venir » sur le front en Ukraine.

D’une portée de plus de 30 kilomètres, pouvant dépasser 50 km avec certains obus perfectionnés, le système d’artillerie Archer, produit par une filiale suédoise du géant de l’armement BAE Systems, est de la même classe que le canon Caesar français.

Posé sur un camion tout-terrain, il est capable de tirer plusieurs obus en quelques dizaines de secondes, puis de se déplacer presque immédiatement après, le rendant redoutable pour détruire l’artillerie adverse.

La Suède étudiait leur envoi depuis plusieurs mois.

Le groupe de contact pour l’Ukraine, qui rassemble quelque cinquante pays emmenés par les États-Unis, se réunit vendredi sur la base américaine de Ramstein en Allemagne pour coordonner la poursuite de l’aide à Kyiv.

Ces derniers jours, le Royaume-Uni a déjà annoncé l’envoi de chars Challenger 2, la France de chars légers AMX-10 RC et les Pays-Bas d’une batterie sol-air Patriot.

La livraison d’armes longue portée à Kyiv entraînerait une escalade, avertit le Kremlin

Le Kremlin a averti jeudi que la livraison à l’Ukraine par les Occidentaux d’armes longue portée, capables de frapper le territoire russe en profondeur, entraînerait une aggravation dangereuse du conflit armé entre Kyiv et Moscou.

« C’est potentiellement très dangereux, cela signifierait que le conflit atteindrait un nouveau palier qui ne promettrait rien de bon pour la sécurité européenne », a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Il évoquait la potentielle livraison d’« armes qui permettent de frapper le territoire russe » même si « l’Ukraine possède déjà des armes qu’elle utilise pour mener tous les jours des frappes sur le territoire russe », a-t-il ajouté.

M. Peskov réagissait à des propos de l’ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoli Antonov, qui assurait que Moscou « détruirait » toute arme livrée par Washington ou l’OTAN à l’Ukraine.

Ces déclarations interviennent alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué jeudi les hésitations de Berlin à livrer des chars lourds, à la veille d’une réunion cruciale du groupe de contact pour l’Ukraine à Ramstein, en Allemagne, pour coordonner la poursuite de l’aide à Kyiv.

Depuis le début du conflit, les Occidentaux ont refusé de livrer des missiles longue portée à Kyiv, de peur d’entraîner une escalade.

Moscou a toutefois accusé l’armée ukrainienne d’avoir mené des frappes de drones en Crimée annexée et sur des cibles en Russie à des centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne, notamment en décembre contre l’aérodrome militaire russe d’Engels.